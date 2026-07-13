向韓國旅遊業招手 中彰投苗聯合行銷團抵首爾推介

中彰投苗4縣市組聯合行銷團前往韓國首爾推廣觀光，南投縣府指出，南投有日月潭等知名景點以及茶、溫泉等文化，希望透過活動深化與韓國旅遊業界合作，提升南投在韓國能見度。

南投縣政府今天發布新聞稿，說明縣府與台中市政府、彰化縣政府、苗栗縣政府組成中彰投苗聯合行銷團，日前往韓國首爾辦理觀光推介會，拜會當地觀光相關單位及旅行業者。

南投縣府觀光處副處長林秀梅表示，隨著台中國際機場直飛韓國航班增加，中台灣與韓國間交流越來越熱絡，還吸引韓國電視台的旅遊節目到南投取景，韓國一直是台灣重要的國際旅遊市場，韓國旅客來台人數持續成長。

林秀梅指出，南投擁有日月潭、清境及溪頭等國際知名景點，加上茶文化、溫泉等多元旅遊特色，希望透過這次的推介及拜會交流活動，深化與韓國旅遊業界合作，提升南投在韓國市場的品牌能見度。

南投縣府觀光處表示，未來將持續布局國際市場，透過海外推介、國際旅展、媒體宣傳及業界交流等多元方式，積極拓展國際客源，提升南投觀光品牌國際能見度，並以永續旅遊為核心，打造兼具自然生態、文化底蘊及優質旅遊服務的國際旅遊目的地，讓更多海外旅客認識南投、愛上南投。