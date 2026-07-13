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2026台中鍋烤節人氣店家票選明開跑 市府加碼抽6千杯咖啡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局今天宣布，「2026台中鍋烤節」系列活動受到各界歡迎，參與店家生意普遍增加，因此今年決定加碼推出「天天抽咖啡」活動。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局今天宣布，「2026台中鍋烤節」系列活動受到各界歡迎，參與店家生意普遍增加，因此今年決定加碼推出「天天抽咖啡」活動。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局今天宣布，「2026台中鍋烤節」系列活動受到各界歡迎，參與店家生意普遍增加，因此今年決定加碼推出「天天抽咖啡」活動。也就是自明天起至8月14日民眾可以透過「台中通TCPASS」APP投票支持喜愛店家，同時也自15日至8月13日每天抽獎送出200杯咖啡，總計送出6千杯，還有機會抽中汽車、日本機票及萬元鍋烤抵用券等多項好禮。

局長張峯源說，2026台中鍋烤節結超過600家鍋烤業者參與，人氣店家票選明天起至8月14日在「台中通TCPASS」APP熱烈展開，設有火鍋品牌、火鍋巷弄、燒烤品牌、燒烤巷弄及蔬食等5大票選組別。民眾只要登入APP參與投票，每天在各組別投下5票，每完成1個組別投票即可獲得1次抽獎機會，完成5個組別投票後，每日最高可累積5次抽獎機會，投越多、中獎機會越高。

他說，為回饋民眾熱情參與，今年特別加碼推出「天天抽咖啡」活動，活動15日至8月13日，每天抽出200名幸運得主，總計送出6千杯咖啡，邀請大家天天投票、天天抽咖啡，以實際行動支持台中鍋烤美食。若遇例假日或休息日，就在隔天上班日統一辦理抽獎。

張峯源說，今年鍋烤節除天天送出咖啡外，也準備300組萬元鍋烤抵用券、汽車大獎及5張日本機票等豐富獎項，希望鼓勵更多民眾走進台中鍋烤店家，探索特色美食，同時透過票選支持心目中的人氣店家，帶動台中鍋烤產業及商圈消費活力。

歡迎民眾即日起下載「台中通TCPASS」APP參與票選，天天投票、天天抽咖啡，一起選出心目中的鍋烤之王，感受台中盛夏最熱鬧的美食饗宴，並把多項好禮帶回家。

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