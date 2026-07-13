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一中街修眉店遭控強迫推銷…半年內被投訴4次消費爭議 中市府要查了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
針對一中街修眉店被控強迫推銷一事，台中市法制局表示，該店家今年已經被投訴4次消費糾紛，市府將前往稽查。圖／台中市政府提供
針對一中街修眉店被控強迫推銷一事，台中市法制局表示，該店家今年已經被投訴4次消費糾紛，市府將前往稽查。圖／台中市政府提供

台中市一中商圈一間修眉店Face Show，日前遭民眾控訴，以試用為名義將小學剛畢業的少女帶進店內，強迫推銷商品並要求留下訂金。台中市政府表示，該店家今年截至目前已經被投訴4次消費糾紛，法制局和衛生局將前往稽查，密切觀察業者狀況。

有網友表示，13歲國小剛畢業的女兒日前和朋友相約到一中街逛街，被修眉店的店員以試用為名義拉進店內，在手上塗抹洗面乳、推銷面膜，最後女兒朋友付了100元訂金脫身；網友控訴，13歲的孩子沒有消費能力，且女兒在手上塗抹洗面乳後有過敏的狀況。

台中市法制局表示，位於一中街的這家Face Show，今年截至目前為止，有4件消費爭議申訴案，其中2件申訴人撤回，2件由衛生局處理第一次申訴程序，發函業者須在15天內妥善處理；市府會密切觀察該業者的申訴案是否有顯著增加，以及目前申訴案的處理狀況，決定是否張貼消費警示公告。

法制局強調，未滿18歲的未成年人屬於限制行為能力人，除了日常生活用品，購買其他類型的商品或服務，都必須得到法定代理人的事前允許或事後同意，交易才算生效；國小學生購買化妝用品顯然不是日常生活所需，法制局會和衛生局聯合前往稽查，提醒業者注意銷售手法與對象。

衛生局 台中市

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