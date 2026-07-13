快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

張政岳「里長跳級」戰員林市長 凃俊任：可敬對手、不輕敵

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員凃俊任（左二）代表國民黨參選員林市長，他強調會穩扎穩打，不會因對手變化而輕敵。聯合報系資料照
彰化縣議員凃俊任（左二）代表國民黨參選員林市長，他強調會穩扎穩打，不會因對手變化而輕敵。聯合報系資料照

民進黨彰化縣黨部今天宣布徵召連任兩屆的大明里里長張政岳投入員林市長選戰，面對綠營基層黑馬出線，國民黨籍參選人凃俊任表示，張政岳是可敬的對手，在地方服務上也受到肯定，希望未來能打一場不互相攻擊、理性的選舉。他強調，自己仍會穩扎穩打，不會因對手變化而輕敵。

凃俊任家族長年深耕員林地方，父親凃銓勝曾任員林代表會副主席，叔叔凃銓重則曾任員林鎮長、彰化縣副議長。凃俊任本人也曾擔任1屆員林市民代表，並連任2屆彰化縣議員，在地方累積多年服務經驗。

外界認為員林市過去選舉版圖藍營較具優勢，且張政岳這次出線被視為是以里長「跳級」挑戰，對此凃俊任表示，從歷屆選舉觀察，員林選民多數仍是「選人不選黨」，最終回歸候選人的地方服務與實際表現，較不會受到整體政治環境影響。他指出，擔任議員期間始終秉持服務不分藍綠，未來也會持續按照既定步調，爭取市民認同與支持。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 凃俊任 員林 張政岳

延伸閱讀

員林市長人選基層黑馬出線 民進黨徵召大明里長張政岳挑戰

高雄市議員第2選區 藍1綠2同額參選 第3勢力難撼大局

觀察站／藍綠黨主席 各有難關

沈富雄預言2032選總統對決陳其邁 蔣萬安：持續專注市政

相關新聞

2026台中鍋烤節人氣店家票選明開跑 市府加碼抽6千杯咖啡

台中市政府經濟發展局今天宣布，「2026台中鍋烤節」系列活動受到各界歡迎，參與店家生意普遍增加，因此今年決定加碼推出「天天抽咖啡」活動。也就是自明天起至8月14日民眾可以透過「台中通TCPASS」APP投票支持喜愛店家，同時也自15日至8月13日每天抽獎送出200杯咖啡，總計送出6千杯，還有機會抽中汽車、日本機票及萬元鍋烤抵用券等多項好禮。

一中街修眉店遭控強迫推銷…半年內被投訴4次消費爭議 中市府要查了

台中市一中商圈一間修眉店Face Show，日前遭民眾控訴，以試用為名義將小學剛畢業的少女帶進店內，強迫推銷商品並要求留下訂金。台中市政府表示，該店家今年截至目前已經被投訴4次消費糾紛，法制局和衛生局將前往稽查，密切觀察業者狀況。

張政岳「里長跳級」戰員林市長 凃俊任：可敬對手、不輕敵

民進黨彰化縣黨部今天宣布徵召連任兩屆的大明里里長張政岳投入員林市長選戰，面對綠營基層黑馬出線，國民黨籍參選人凃俊任表示，張政岳是可敬的對手，在地方服務上也受到肯定，希望未來能打一場不互相攻擊、理性的選舉。他強調，自己仍會穩扎穩打，不會因對手變化而輕敵。

台中辦空中婚禮 盧秀燕機上證婚順便訪日？市府回應了

台中市政府今年開全國之先，將舉辦空中聯合婚禮，送66對新人到日本沖繩，市長盧秀燕也將登機，在空中為新人證婚。外界好奇，盧是否在「空中證婚」之後，直接飛往沖繩甚至日本本島訪問？市府表示，此次行程以民政局規畫的空中婚禮為主，若有其他行程會再公布。

台中金香葡萄及黑后葡萄災損 7月24日前可申請現金救助

受到上月25日豪雨影響，台中市金香葡萄及黑后葡萄嚴重受損，農業部7月10日已公告台中市為辦理金香葡萄及黑后葡萄農業天然災害現金救助地區，請台中市種植金香葡萄及黑后葡萄損害率達20%以上農民，今天起至7月24日向受災土地所在區域之區公所提出申請。

陽光棒球夏令營開幕 何欣純：希望台中是棒球之都不是「球棒之都」

台中市「陽光棒球夏令營」今展開，民進黨台中市長參選人何欣純致詞時除了表示未來希望有機會替球場完善相關設備，另也希望台中市「是棒球之都，不是球棒之都」她說，台中市常發生街頭的球棒治安事件，讓大家以為台中市治安不好、不安全的城市，汙名化了球棒，希望能好好整頓治安，讓台中市這個城市是安全，大家都安心，共同來推動棒球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。