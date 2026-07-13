張政岳「里長跳級」戰員林市長 凃俊任：可敬對手、不輕敵

民進黨彰化縣黨部今天宣布徵召連任兩屆的大明里里長張政岳投入員林市長選戰，面對綠營基層黑馬出線，國民黨籍參選人凃俊任表示，張政岳是可敬的對手，在地方服務上也受到肯定，希望未來能打一場不互相攻擊、理性的選舉。他強調，自己仍會穩扎穩打，不會因對手變化而輕敵。

凃俊任家族長年深耕員林地方，父親凃銓勝曾任員林代表會副主席，叔叔凃銓重則曾任員林鎮長、彰化縣副議長。凃俊任本人也曾擔任1屆員林市民代表，並連任2屆彰化縣議員，在地方累積多年服務經驗。

外界認為員林市過去選舉版圖藍營較具優勢，且張政岳這次出線被視為是以里長「跳級」挑戰，對此凃俊任表示，從歷屆選舉觀察，員林選民多數仍是「選人不選黨」，最終回歸候選人的地方服務與實際表現，較不會受到整體政治環境影響。他指出，擔任議員期間始終秉持服務不分藍綠，未來也會持續按照既定步調，爭取市民認同與支持。