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彰化首座青年住宅竣工 中籤率4%比國營事業金飯碗還難拿下

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林青年住宅已竣工，抽完籤開放參觀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林青年住宅已竣工，抽完籤開放參觀。記者簡慧珍／攝影

彰化縣今舉行首幢青年住宅竣工典禮，已有990多件通過申購資格，本月底抽籤，平均中籤約4%，遠低於大學錄取率，縣政府規定保留15%給大員林地區青年，員林市公所團隊今到場感謝照顧在地青年安心成家。

員林青年住宅是彰化縣第一座青宅，縣政府全額支出2億7800萬元，興建地上8層、地下1層建築的獨幢綠建築，附設托嬰中心、健身房、停車場、廢棄物集中回收處等公共設施，剛推出就反應熱鬧，投件申購1064件。今竣工典禮受地方關注，不僅員林市公所團隊到齊，相鄰的大村鄉長賴志銘也來觀摩，主持竣工典禮的縣長王惠美邀請民代共同剪綵。

「青年在哪裡，城市的未來就在那裡。」王惠美表示，員林青宅完工後，接下來是伸港青宅興建中，溪湖青宅已動工，還有和美青宅也規畫中，以員林青宅42戶為例，售價相對親民，1房型369萬元起，2房型798萬元起，縣府將持續在伸港、溪湖及和美推動青年住宅政策，逐步建構青年居住支持體系，住得起、留下來。

員林市代理市長賴致富說，縣政府先在圓林園設立全縣首座青發基地，又在員林市興建全縣第一幢青宅，4年內完成多項有利年輕人實現夢想的政策，員林青宅保留15%給大員林地區青年申請，換算是7戶，大員林青年就能在家鄉生活和就業。

立委謝衣鳯說，期盼縣政府持續打造友善宜居生活環境，為青年提供穩定的居住支持。議員劉惠娟代表到場縣議員致詞表示，員林青宅戶戶採光，配置廚房設備，可謂麻雀雖小，五臟俱全，尤其附設育嬰中心，確實照顧青年成家的需求。

彰化縣伸港青宅65戶，預計明年8月完工；溪湖青宅76戶，縣政府已舉行工程動土儀式，預計2028年完工；和美青宅59戶，位在和美國小教職員舊宿舍用地上，縣政府申請建築執照，預計今年9月動土典禮。

彰化縣政府今舉行員林青年住宅竣工典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今舉行員林青年住宅竣工典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化 青年住宅 青年

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