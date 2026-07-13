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彰化首座青年住宅員林完工 1房369萬起助青年成家

中央社／ 彰化13日電

彰化員林青年住宅今天舉行竣工典禮，宣告彰化首座青年住宅順利完工；縣長王惠美主持典禮指出，為減輕青年購屋壓力，青宅1房369萬起、2房798萬起，助青年成家圓夢。

彰化縣政府今天舉行「員林青年住宅竣工典禮」，與會的有王惠美、國民黨立委謝衣鳯及員林市代市長賴致富等人。

王惠美致詞時說，員林青宅是彰化縣第一座青年住宅，順利完工，為青年居住政策寫下重要里程碑，興建總經費為新台幣2億7800萬多元，由縣款全額支出，規劃地上8層、地下1層建築，1房型有14戶、2房型有28戶，共42戶住宅，同時設置托嬰中心，協助年輕家庭兼顧育兒需求。

王惠美指出，員林青宅開放申請後，短短1個月內有1064件申請案件，顯示青年對平價優質住宅有高度需求，縣府也持續在伸港、溪湖及和美推動青年住宅，打造讓更多青年可以安心成家、穩定發展、勇敢逐夢的希望城市。

縣府表示，員林青宅位於員林市三條里條和街，基地位於員林市區生活圈，具備良好交通可及性與生活便利性，在公共設施及生活機能規劃上，都以青年需求為核心，開放申請抽籤後，7月底將舉辦公開抽籤，完成申購作業。

彰化 員林 青年

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