台中辦空中婚禮 盧秀燕機上證婚順便訪日？市府回應了

台中市政府今年開全國之先，將舉辦空中聯合婚禮，送66對新人到日本沖繩，市長盧秀燕也將登機，在空中為新人證婚。外界好奇，盧是否在「空中證婚」之後，直接飛往沖繩甚至日本本島訪問？市府表示，此次行程以民政局規畫的空中婚禮為主，若有其他行程會再公布。

民政局吳世瑋表示，今年台中市創全國之先，以「情定台中、愛在雲端」為主題，舉辦空中聯合婚禮，10月20日帶領66對幸運新人登上前往沖繩的飛機，盧秀燕在飛機上為新人證婚；市府會全額補助往返的機票，到沖繩後的食宿與其他費用，請新人自行負擔。

民政局說明，凡是今年元旦到8月31日期間完成結婚登記，且其中一方設籍台中市的新人，可在7月13日中午12時到8月14日線上報名，市府會在8月19日公開抽籤、26日前公布錄取名單、9月5日前審查資格；幸運中獎且符合資格的66對新人，將在10月20日從台中國際機場出發前往沖繩。

盧秀燕也會跟新人一起登上飛機，在飛機上「空中證婚」，開全國之先，也令外界浮想連翩，這是否又是盧卸任前的又一次訪外行程，藉著空中婚禮的機會，直接飛往沖繩城市外交，甚至飛往日本本島拜會日本中央政府？

中市府表示，市府團隊每年都會依照市政需求，評估是否出國考察，盧秀燕此次「空中聯合婚禮」行程以民政局規畫的活動為主，若有其他行程，會再對外公布。

知情人士研判，10月底距離地方大選僅剩下1個月左右，盧若要在這個時間點安排訪外，時間將非常緊湊，就算有應該也是為期數天的城市外交層級，不太可能規畫一周以上的高規格訪日行程。