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中市府打造空中聯合婚禮 邀66對新人直飛沖繩

中央社／ 台中13日電

台中市政府舉辦的市民聯合婚禮，今年首度攜手航空公司打造空中聯合婚禮；民政局長吳世瑋今天宣布，邀66對新人搭機直飛日本沖繩，在高空進行婚禮儀式，即起線上報名。

台中市民政局今天舉行台中市115年度市民聯合婚禮開放報名記者會，吳世瑋會中宣布，活動即起到8月14日開放線上報名，錄取新人將獲贈沖繩雙人來回機票，歡迎符合資格新人踴躍報名。

吳世瑋表示，今年聯合婚禮將於10月20日登場，市府將帶領66對新人飛往日本沖繩，並由市長盧秀燕在航程中為新人證婚，打造別具特色「空中婚禮」，盼透過創新形式鼓勵青年勇敢成家。

有關報名資格，吳世瑋說，活動開放今年1月1日至8月31日期間完成結婚登記的新人報名，後續將採公開抽籤方式錄取，並由市府補助新人往返機票；至於沖繩當地住宿、餐飲等費用，則由新人自行負擔。

吳世瑋還提到，特別感謝航空公司協助座位安排，以及台中市副市長鄭照新、研考會主委林鼎超、贊助企業與宮廟等單位共同協力，促成這場浪漫旅程。

民政局說明，活動自7月13日中午12時起至8月14日受理線上報名，若報名人數超過66對，將於8月19日公開抽籤、8月26日前公布錄取名單，並於9月5日前完成資格審查；錄取新人將於10月20日自台中國際機場搭乘幸福航班前往日本沖繩，展開專屬兩人的浪漫旅程。

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