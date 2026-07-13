陽光棒球夏令營開幕 何欣純：希望台中是棒球之都不是「球棒之都」

台中市「陽光棒球夏令營」今展開，民進黨台中市長參選人何欣純致詞時除了表示未來希望有機會替球場完善相關設備，另也希望台中市「是棒球之都，不是球棒之都」她說，台中市常發生街頭的球棒治安事件，讓大家以為台中市治安不好、不安全的城市，汙名化了球棒，希望能好好整頓治安，讓台中市這個城市是安全，大家都安心，共同來推動棒球。

包括教育部次長張廖萬堅、綠營市議員林祈峯、林德宇、黃守達和曾威等人今天都參加夏令營開幕式，而這個夏令營也由張廖萬堅在2004年創辦，現由台中市陽光城市發展協會主辦，今已第18屆舉辦夏令營活動，學童只要支付部分費用就可以參與為期4天的活動。

今天的活動同時也邀請到中職球員許基宏與曾頌恩擔任神秘嘉賓，並由張廖萬堅和何欣純開球，為夏令營拉開序幕。許多小朋友與球星近距離接觸，喜悅之情寫在臉上，一同出席的家長們也紛紛拿起手機拍照留念。

張廖萬堅說，最近以30萬美元簽約金加盟進入美國職棒明尼蘇達雙城隊的林睿杰，就是出自西苑高中棒球隊，也就是由今天這塊紅土球場培育出的選手。林睿杰西苑高中畢業進入台體大，並到成大唸研究所，24歲仍未忘記追求棒球夢，還曾被中華職棒拒絕3次，但這也證明打棒球不是只有球而已，而是一個終身學習的概念。而陽光棒球夏令營就是社區棒球和體育的一環，希望小朋友們在此能學習到棒球知識並培養興趣。

何欣純致詞時說，她希望能替喜歡棒球的朋友們圓夢，而像西苑高中這個棒球場的等待區和休息區不夠多、不夠好，很多家長和小朋友可能沒有地方可以休息，而台中市的許多棒球場的設備也都有待盤整，才能進一步完善。

她希望中央和地方一起合作，努力，政府和民間資源一起投入，一定可以打造台中成為棒球之都，而不是球棒之都。

台中市「陽光棒球夏令營」今開幕。記者黃寅／攝影

台中市「陽光棒球夏令營」今開幕。記者黃寅／攝影