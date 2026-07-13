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台中陽光棒球夏令營登場 張廖萬堅、何欣純開球

中央社／ 台中13日電

教育部次長張廖萬堅2004年創辦的陽光棒球夏令營今天在台中市櫻花棒球場辦開幕式，張廖萬堅與民主進步黨籍立委何欣純開球，中華職業棒球大聯盟球員許基宏與曾頌恩驚喜現身。

張廖萬堅表示，棒球夏令營自他任台中市議員起舉辦，歷經他當立法委員與教育部次長，非常感謝各界好友贊助及家長支持，每次報名都「秒殺」，許多孩子一參加就好幾年，閉幕典禮時就開始期待明年夏令營。

他說，孩子們純粹又期盼的眼神是讓他一路支持三級棒球與辦夏令營動力，感謝中職會長蔡其昌協助，邀許基宏及曾頌恩到場當神秘嘉賓，為孩子加油打氣，相信4天營隊會給孩子們美麗回憶。

何欣純表示，十分肯定張廖萬堅20多年持續投入台中三級棒球發展，並整合各界資源，年年辦棒球夏令營，讓更多愛棒球的孩子不分背景都有機會踏上球場，接觸棒球、享受運動樂趣。她會持續在中央支持體育與基層運動發展，爭取更多資源投入校園及基層棒球，讓孩子有更完善訓練環境與學習機會。

許基宏與曾頌恩驚喜現身，引起小朋友與家長們熱烈迴響，並在開幕式後與各小組合照，一圓孩子們追星願望，兩人也分享各自球場經驗，鼓勵小學員在營隊中好好享受打球樂趣，學習團隊合作精神與態度，為童年在球場上留下珍貴回憶。

何欣純 張廖萬堅 台中 棒球 夏令營

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