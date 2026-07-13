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可獲6萬津貼！台中市第7屆青年從農培訓計畫 29優秀青農今報到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
臺中市政府農業局持續推動「青年從農培訓計畫」，台中市農會主辦、今年邁入第7屆青年從農培訓計畫，今天在台中市農會舉辦開訓典禮。記者游振昇／攝影
臺中市政府農業局持續推動「青年從農培訓計畫」，台中市農會主辦、今年邁入第7屆青年從農培訓計畫，今天在台中市農會舉辦開訓典禮。記者游振昇／攝影

為鼓勵青年投入農業、返鄉扎根，台中市政府農業局持續推動「青年從農培訓計畫」，透過培訓課程、農場實務見習及相關輔導機制，協助青農累積專業知能與經營能力；今年邁入第7屆青年從農培訓計畫，經各區農會推薦及台中市農會遴選，共選出29位優秀青年農民參加培訓，今天在市農會舉辦開訓典禮。

第一階段將於7月13日至8月3日辦理80小時基礎課程，內容涵蓋四大類別，農業相關政策與法規、作物栽培管理、農產品加工與行銷，以及農場經營管理，幫助青農從基礎扎根，建立多元農業知識。

完成基礎課程後，學員將於8月中旬展開第二階段160小時農場實務見習，將安排至不同產業類型農場，深入體驗農場操作與實務管理，強化未來投入農業的能力與信心。完成兩階段培訓後，每位學員可獲得6萬元培訓津貼，減輕返鄉從農初期負擔，鼓勵青農安心投入農業。

台中市政府透過辦理青年從農培訓、農場經營輔導、青農增能輔導，及青農創業輔導等四大策略，建構完整的青年農民培育體系。今年課程更持續導入AI數位行銷、心理輔導與諮商等內容，邀請優秀青農分享返鄉創業及農場經營經驗，協助學員掌握智慧農業趨勢、市場需求及品牌經營策略，提升整體競爭力。

台中市農會將依據各區青年農民需求，持續辦理區外觀摩、創新競賽及農產品展售等活動，促進青農跨域學習與經驗交流，拓展市場通路與合作機會，打造多元成長平台。

臺中市政府農業局持續推動「青年從農培訓計畫」，台中市農會主辦、今年邁入第7屆青年從農培訓計畫，今天在台中市農會舉辦開訓典禮。記者游振昇／攝影
臺中市政府農業局持續推動「青年從農培訓計畫」，台中市農會主辦、今年邁入第7屆青年從農培訓計畫，今天在台中市農會舉辦開訓典禮。記者游振昇／攝影

台中市 青農 青年

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