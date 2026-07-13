可獲6萬津貼！台中市第7屆青年從農培訓計畫 29優秀青農今報到

台中市警局今年五月下旬，在官方臉書公開十六名毒駕累犯的姓名與高清正臉照，強調此舉屬「行政公開」，目的在透過社會公眾的共同監督，達到嚇阻毒駕的效果，貼文上線後引發熱議，網民按讚直呼「終於無碼」，顯示民眾對毒駕肇事頻傳的憤怒、不安，已積累臨界點，但對涉案人採「羞辱式」作法，究竟是有效的政策工具，還是僅止舒緩民怨的安慰劑？

2026-07-13 00:00