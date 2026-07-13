無卡分期藏貓膩 簽約即背債

近年來，不少補習班與教材業者也與民間融資公司合作，主打「免信用卡、低月付」吸引消費者，推銷動輒數萬元、甚至十多萬元的高價課程或教材。然而，看似降低門檻的分期機制，不少消費者已不知不覺背負長期債務，相關消費糾紛持續攀升。

台中市政府法制局指出，過去預付型消費爭議多集中在美容療程、健身房等產業，如今已擴及線上補習、數位教材與教學課程，並結合金融分期，讓消費者在購買當下壓力不大，卻可能長期負擔高額費用。一旦想終止契約，常因退費計算方式、已使用課程認定或分期利息等問題，與業者或融資公司產生歧見，衍生糾紛。

法制局分析，這類交易模式看似三方共贏，業者容易推銷高價商品，消費者降低一次付款壓力，融資公司則可收取利息，實際上，當消費者透過融資分期時，已形成貸款關係，即使課程尚未使用或業者停業，仍須依約繳款，風險不容忽視。

法制局副局長何怡萱提醒，消費者須特別留意「無卡分期」其實是隱形貸款，一旦簽約就產生債務關係。簽約前應仔細確認契約內容，包括總價金、分期期數、利息計算方式及合作金融機構。即使與業者協商退費中，若停止繳款，融資公司仍可能向法院聲請支付命令，甚至強制執行扣薪。

推銷手法不斷翻新，例如以「課程升級包裝」或「贈課優惠」吸引消費者，像是「買教材送線上課程」「免費提供後續更新內容」等話術，表面上優惠豐富，價格往往已被提高，每套動輒七、八萬元起跳，甚至高達十幾萬元。有些業者更主張數位內容開通即視為已使用，或以教材已一次性交付為由拒退款，消費者求償困難。

法制局也呼籲，若業者以「名額有限」、「限時優惠」等話術要求當場簽約，消費者應提高警覺、暫緩決定，多方比較與審慎評估，避免因一時衝動而背負長期財務壓力，才能有效降低消費風險。