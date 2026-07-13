消費陷阱 台中補習爭議增 掀退費糾紛

台中市補習類消費爭議近年暴增，隨網路教學蓬勃發展，有國考、心靈課程、影片剪輯等五花八門教學，消費爭議攀升；另常見「學習式輔助教材」交易爭議，業者標榜「買教材送線上教學」，消費者認為成效不佳卻退費無門。法制局指出，中央對學習式輔助教材的定型化契約規範尚在研訂中。

台中市法制局統計，補習班爭議案件由二○二四年三百四十五件，暴增至二○二五年四百卅五件，漲幅達百分之廿六；二○二六年僅上半年就已累積達兩百七十五件，趨勢恐創新高。另「套書教材等文教用品」爭議也不少，二○二四年卅五件、二○二五年卅二件、二○二六年上半年已有廿八件，持續攀升。

中市法制局副局長何怡萱指出，補習班糾紛可分為面授補習班、網際網路教學服務以及套書學習式輔助教材等三種。近年網際網路教學服務蓬勃發展，多數業者透過視訊、音訊提供教學服務，包含「真人同步直播互動」或「預錄好的影音課程」，甚至有「真人線上解惑及批改作業」等，因具有隨時及重複學習特點，此類銷售規模明顯增加，相關消費爭議也增加。

較有爭議的是「學習式輔助教材」，上半年已有廿八件申訴。何怡萱說，業者提供預先錄製的國小或國中全學程教學影片、數位軟體、書籍、硬體設備供消費者自行學習，部分業者宣稱會免費提供老師線上互動服務。

不少隔代教養或新住民家庭購買，認為孩子可在家線上學習，加上業者搭配無卡分期，每月只要幾千元，換算下來比去實體補習班還划算，但使用幾個月後卻發現學習成效不佳，但要求解約時，業者則主張是「買賣教材商品」，並非銷售「教學服務」，已過審閱期，常引發糾紛。

何怡萱強調，目前中央主管機關對學習式輔助教材的定型化契約規範尚在研訂中，提醒消費者在購買任何商品前，看清楚合約，並了解服務內容，到底是「賣商品」還是「賣課程」，有些消費者無法確定是否符合需求，建議可多參考網路評價，審慎評估再簽約。