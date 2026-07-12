台中青雲嶺太子殿建殿50周年慶典暨嘉年華會系列活動盛大登場

座落於台中市清水區鰲峰山上的青雲嶺太子殿自民國65年創建至今已走過半世紀歲月。為弘揚忠孝仁義精神，並緬懷創辦人陳朝萬老先生對地方信仰與公益文化的奉獻，青雲嶺太子殿管理委員會今(12)日舉辦「建殿50周年慶典暨嘉年華系列活動」，吸引大批民眾參與。

現場同步與大台中中小企業協會聯合舉辦「青雲嶺.商市集」，集結大台中在地特色品牌、文創工藝、農特產品及公益團體參與，展現地方產業活力與社會關懷能量。

青雲嶺太子殿主祀中壇元帥(哪吒三太子)，多年來香火鼎盛，不僅是清水地區重要的信仰中心，更吸引全台各地信眾前來參香祈福。廟宇依山而建，居高遠眺台中港與海線風光，兼具宗教、文化、觀光與地方歷史價值。

本次50周年慶典以「承先啟後、傳承正道」為主軸，青雲嶺太子殿建殿50周年慶典暨緬懷創辦人陳朝萬老先生嘉年華會，今天盛大登場，展開一系列活動，包括建殿50周年祭祀大典、緬懷故主委陳朝萬老先生暨太子殿沿革揭榜儀式，以及精彩慶典表演節目。

活動中特別安排「仲夏之夢－光南茶會頌」，透過茶文化向創辦人致敬，傳承其無私奉獻精神。

此外，現場同步與大台中中小企業協會聯合舉辦「青雲嶺.商市集」，集結大台中在地特色品牌、文創工藝、農特產品及公益團體參與，展現地方產業活力與社會關懷能量。中午並安排平安宴及「我愛三太子秀－三太子登殿50廟會嘉年華」，讓信眾在祈福之餘，也能感受熱鬧溫馨的廟會文化。

主辦單位表示，50周年不只是紀念一座廟宇的歷史，更是感念創殿先賢篳路藍縷的精神。陳朝萬老先生秉持回饋社會、弘揚善念的初心，創建太子殿並長期投入公益事務，其精神至今仍深深影響著地方居民與信眾。

透過此次慶典，希望凝聚社會善念，共同傳承太子爺慈悲護世、忠勇正直的信仰文化，讓善的力量持續在地方發光發熱。

青雲嶺太子殿居高遠眺台中港與海線風光，兼具宗教、文化、觀光與地方歷史價值。 主辦單位提供