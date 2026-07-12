彰化縣金蜜芒果公益行銷 自用、照顧農民、捐贈弱勢創造三贏

時值芒果盛產期，全台金蜜芒果最大產地埔心鄉，今由彰化縣農業行銷促進協會舉辦公益活動，邀請6個社團、公司企業的負責人擔任公益大使，認捐埔心鄉金蜜芒果給社福機構，招待弱勢民眾享用芒果界的LV芒果。

彰化縣農業行銷促進協會在埔心社區活動中心，舉辦「甜蜜幸福~彰化縣金蜜芒果火龍果行銷公益」活動。全台芒果種植面積約1萬6千公頃，金蜜芒果僅50公頃，90%在彰化縣埔心鄉，少數在大村和社頭兩鄉，今公益活動免費試吃金蜜芒果、紅龍果，行銷焦點著重金蜜芒果。

農業行銷促進協會邀請台明將總經理林肇睢等6人擔任公益大使，立法委員陳素月為他們披綵帶，感謝購買埔心郷農特產品贈送脊髓損傷協會、聾啞協會、盲人協會、啟智協進會、伯利歐小兒麻痺協會；林肇睢代表致詞說，台灣是寶島，很多水果在台灣落地生根並發展為特色農特產品，大家要珍惜這片土地。

農糧署秘書張文美肯定埔心鄉農特產品高品質。機要秘書張建豐代表縣長王惠美表示，這個季節彰化縣的金蜜芒果、紅龍果等水果已盛產，民眾可多多選購。埔心鄉長張佩瑩說，每到外地被問起埔心有什麼？她回答「三蜜」，常被反問「啥米？」其實埔心有三蜜「金蜜芒果、蜜紅葡萄（現為巨峰葡萄）、蜜芭樂」，品質好、甜蜜蜜，是夏日不可或缺的精品水果。

農業行銷促進協會總幹事葉繼元說，每年芒果盛產期協會都會舉辦行銷活動，邀請公司企業和社團負責人擔任公益大使，認購5萬至10萬元，自留一部分送禮，大部分捐贈給社福機構，創造企業社團、農民、弱勢團體三贏。

李姓農民表示，金蜜芒果收成「一年好、一年壞」，今年初天氣異常影響芒果穗花開花，收成僅為去年五成，忽冷忽熱讓金蜜芒果「長雀斑」，一等品每台斤60元，特級品每台斤150元至170元，維持去年售價，農民希望薄利多銷。