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彰化縣金蜜芒果公益行銷 自用、照顧農民、捐贈弱勢創造三贏

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣農業行銷促進協會邀請公司企業和慈善社團負責人擔任公益大使，協助行銷埔心鄉農特產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農業行銷促進協會邀請公司企業和慈善社團負責人擔任公益大使，協助行銷埔心鄉農特產品。記者簡慧珍／攝影

時值芒果盛產期，全台金蜜芒果最大產地埔心鄉，今由彰化縣農業行銷促進協會舉辦公益活動，邀請6個社團、公司企業的負責人擔任公益大使，認捐埔心鄉金蜜芒果給社福機構，招待弱勢民眾享用芒果界的LV芒果。

彰化縣農業行銷促進協會在埔心社區活動中心，舉辦「甜蜜幸福~彰化縣金蜜芒果火龍果行銷公益」活動。全台芒果種植面積約1萬6千公頃，金蜜芒果僅50公頃，90%在彰化縣埔心鄉，少數在大村和社頭兩鄉，今公益活動免費試吃金蜜芒果、紅龍果，行銷焦點著重金蜜芒果。

農業行銷促進協會邀請台明將總經理林肇睢等6人擔任公益大使，立法委員陳素月為他們披綵帶，感謝購買埔心郷農特產品贈送脊髓損傷協會、聾啞協會、盲人協會、啟智協進會、伯利歐小兒麻痺協會；林肇睢代表致詞說，台灣是寶島，很多水果在台灣落地生根並發展為特色農特產品，大家要珍惜這片土地。

農糧署秘書張文美肯定埔心鄉農特產品高品質。機要秘書張建豐代表縣長王惠美表示，這個季節彰化縣的金蜜芒果、紅龍果等水果已盛產，民眾可多多選購。埔心鄉長張佩瑩說，每到外地被問起埔心有什麼？她回答「三蜜」，常被反問「啥米？」其實埔心有三蜜「金蜜芒果、蜜紅葡萄（現為巨峰葡萄）、蜜芭樂」，品質好、甜蜜蜜，是夏日不可或缺的精品水果。

農業行銷促進協會總幹事葉繼元說，每年芒果盛產期協會都會舉辦行銷活動，邀請公司企業和社團負責人擔任公益大使，認購5萬至10萬元，自留一部分送禮，大部分捐贈給社福機構，創造企業社團、農民、弱勢團體三贏。

李姓農民表示，金蜜芒果收成「一年好、一年壞」，今年初天氣異常影響芒果穗花開花，收成僅為去年五成，忽冷忽熱讓金蜜芒果「長雀斑」，一等品每台斤60元，特級品每台斤150元至170元，維持去年售價，農民希望薄利多銷。

農業行銷促進協會總幹事葉繼元（右二）幫農民行銷金蜜芒果。記者簡慧珍／攝影
農業行銷促進協會總幹事葉繼元（右二）幫農民行銷金蜜芒果。記者簡慧珍／攝影

水果 芒果 彰化縣

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