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巴威颱風過後 台中市各區公所動員逾500人災後迅速復原

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
巴威颱風已遠離，台中市各區公所動員逾500人投入災後復原，今天迅速排除災情。圖／台中市民政局提供
巴威颱風已遠離，台中市各區公所動員逾500人投入災後復原，今天迅速排除災情。圖／台中市民政局提供

巴威颱風來襲期間，台中市政府立即啟動災害應變機制，各區公所除投入災情查報、協助受災民眾，在風雨趨緩後立即展開災後環境清理工作。民政局長吳世瑋表示，今天各區公所動員逾500人投入轄內災後復原作業，針對道路、公園、廣場、里鄰公共空間及社區周邊環境全面巡查與清理，以最快速度恢復市容。

吳世瑋表示，此次颱風期間，台中市北屯區、豐原區及梧棲區共6戶住宅發生積水情形，區公所第一時間即派員前往勘災慰問，協助排除積水，在雨勢趨緩後均已完成退水，未再擴大災情。相關區公所將於下周邀集水利局、建設局、環保局等權責單位辦理現場會勘，研議改善措施，強化排水功能，提升社區防災韌性，維護市民居住安全。

吳世瑋說，強風吹襲也造成中市共163件路樹倒塌，各區公所立即投入人力協助排除倒伏樹木及大型斷枝，優先恢復道路通行安全，避免影響民眾交通及公共安全。後續將依權責分工，由區公所管理範圍辦理樹穴補植，非區公所維護範圍則立即通報相關權責機關接續辦理，盡速恢復城市景觀。

吳世瑋表示，今天各區公所持續動員公所同仁、里長、志工及工班，全面清理道路、公園、廣場及里鄰公共空間，並同步巡查設施受損情形，針對影響通行與安全的災損，均優先設置警戒、清除障礙並加速處理，目前多數區域已陸續恢復正常。

他說外埔區水美里溪底路（自三清總道院往忘憂谷方向約800公尺處）受豪雨影響，發生上邊坡土石滑落情形，外埔區公所已完成現場勘查，並於部分車道設置安全警戒範圍，提醒用路人行經該路段務必減速慢行，避開警戒區域，注意通行安全；區公所將持續監測邊坡狀況，必要時配合權責單位辦理後續搶修作業。

民政局提醒，颱風過後山區及坡地仍可能因土壤含水量高而有落石、土石滑落或樹木傾倒風險，民眾到山區或戶外活動時務必提高警覺，如發現道路受阻、樹木倒伏或其他災損情形，可立即向所在地區公所或撥打1999市民專線通報，市府將立即派員處理，共同守護市民生命財產安全。

巴威颱風已遠離，台中市各區公所動員逾500人投入災後復原，今天迅速排除災情。圖／台中市民政局提供
巴威颱風已遠離，台中市各區公所動員逾500人投入災後復原，今天迅速排除災情。圖／台中市民政局提供

台中市 巴威颱風 時間

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