快訊

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

健康人也要天天測血糖？專家解釋為何多數人其實沒必要

世界盃場邊美成這樣！貝克漢女兒「平口上衣小露香肩」狂放電 小哈潑暴風成長變大美人

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣民學CPR及AED約2萬人獲認證 提升急救成功率

中央社／ 記者蕭博陽彰化縣12日電

彰化縣消防局推「CPR+AED認證訓練」，截至今年5月累積約2萬人完成認證訓練，OHCA患者急救成功率從20.4%提升到26.22%，顯示縣民自發習得救命技巧占比及效果都提升。

彰化縣消防局今天發布新聞稿表示，民國95年起積極推動全民CPR教育，領先全國提出「健康有氧鄉鎮CPR鄉鎮化」計畫，結合鄉鎮市公所、學校、醫療院所、社區組織，將急救教育深入全縣各鄉鎮市角落，並首創中文版CPR教學APP及建置行動宣導車，普及急救知識。

消防局表示，110年起進一步推動「CPR+AED認證訓練」，由廣泛宣導轉型為小班制教學並核發認證卡，建立定時定點訓練模式，每月固定在彰化東區、員林西區、鹿鳴、埤頭分隊辦理認證訓練，並與彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院、衛生福利部彰化醫院、員榮醫院、彰化縣防災協會推動「聯名發證」。

消防局表示，由專業醫護人員擔任講師，提升課程專業度與訓練品質，同時整合民間資源獲得420具高階訓練模型，達到「最充足訓練模型、最專業訓練師資、最方便訓練方式」3大特色。

消防局表示，多年持續推動全民急救教育展現具體成果，截至115年5月，共約2萬名縣民完成「CPR+AED認證訓練」，涵蓋學生、青壯年、高齡族群，民眾急救意識與技能顯著提升，旁觀者CPR施作比率穩定成長，由計畫前42.05%提升至44.78%，OHCA（到院前心肺功能停止）患者急救成功率也從20.4%提升到26.22%。

消防局表示，推動成果曾獲衛生福利部國民健康署「高齡友善城市類創新成果獎」、內政部消防署「特殊績優團隊獎」等多項肯定，日前再獲國際永續教育協會影響力創新獎城市韌性與安全教育組「楷模」，顯示「CPR+AED認證訓練」計畫表現優異。

彰化縣

延伸閱讀

暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

環境教育人員認證研習 培育校園永續種子

北榮胰臟移植病例、5年存活率雙居冠 振興專精心臟移植籲提升器官捐贈

台灣基督長老教會南神神學院推動2023年ATESEA國際認可品質保證經驗分享

相關新聞

影／巴威遠離！清境農場羊群回草原 合歡山、奧萬大明開園

巴威颱風遠離，中央氣象署已於今上午先後解除陸、海警，其襲台期間強風驟雨仍對部分地區造成災害。南投仁愛鄉清境農場、奧萬大、合歡山等景點今仍閉園，展開園區巡檢並進行環境整理，預計明天（13日）就能恢復正常開園。

中市預付型消費申訴 逾6成沒解決…法制局：持續查核

台中市近三年有十五家預付型消費停業或倒閉，申訴五千二百卅一件逾六成未獲解決，遍布健身、美容、餐飲、兒童遊樂業，市議員陳俞融要求市府正視問題。對此，法制局表示，將持續查核高風險行業，並適時建議中央納入強制機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。