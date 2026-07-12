彰化縣民學CPR及AED約2萬人獲認證 提升急救成功率

彰化縣消防局推「CPR+AED認證訓練」，截至今年5月累積約2萬人完成認證訓練，OHCA患者急救成功率從20.4%提升到26.22%，顯示縣民自發習得救命技巧占比及效果都提升。

彰化縣消防局今天發布新聞稿表示，民國95年起積極推動全民CPR教育，領先全國提出「健康有氧鄉鎮CPR鄉鎮化」計畫，結合鄉鎮市公所、學校、醫療院所、社區組織，將急救教育深入全縣各鄉鎮市角落，並首創中文版CPR教學APP及建置行動宣導車，普及急救知識。

消防局表示，110年起進一步推動「CPR+AED認證訓練」，由廣泛宣導轉型為小班制教學並核發認證卡，建立定時定點訓練模式，每月固定在彰化東區、員林西區、鹿鳴、埤頭分隊辦理認證訓練，並與彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院、衛生福利部彰化醫院、員榮醫院、彰化縣防災協會推動「聯名發證」。

消防局表示，由專業醫護人員擔任講師，提升課程專業度與訓練品質，同時整合民間資源獲得420具高階訓練模型，達到「最充足訓練模型、最專業訓練師資、最方便訓練方式」3大特色。

消防局表示，多年持續推動全民急救教育展現具體成果，截至115年5月，共約2萬名縣民完成「CPR+AED認證訓練」，涵蓋學生、青壯年、高齡族群，民眾急救意識與技能顯著提升，旁觀者CPR施作比率穩定成長，由計畫前42.05%提升至44.78%，OHCA（到院前心肺功能停止）患者急救成功率也從20.4%提升到26.22%。

消防局表示，推動成果曾獲衛生福利部國民健康署「高齡友善城市類創新成果獎」、內政部消防署「特殊績優團隊獎」等多項肯定，日前再獲國際永續教育協會影響力創新獎城市韌性與安全教育組「楷模」，顯示「CPR+AED認證訓練」計畫表現優異。