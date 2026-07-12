快訊

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

健康人也要天天測血糖？專家解釋為何多數人其實沒必要

世界盃場邊美成這樣！貝克漢女兒「平口上衣小露香肩」狂放電 小哈潑暴風成長變大美人

聽新聞
0:00 / 0:00

何欣純參觀牛罵頭畫會聯展 盼強化台中海線藝文展演能量

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委何欣純今天出席「驛馬藝動－2026台中縣牛罵頭畫會會員聯展」開幕式，欣賞油畫、水墨、膠彩、陶藝、漆藝及雕塑等作品。圖／何欣純辦公室提供
立委何欣純今天出席「驛馬藝動－2026台中縣牛罵頭畫會會員聯展」開幕式，欣賞油畫、水墨、膠彩、陶藝、漆藝及雕塑等作品。圖／何欣純辦公室提供

台中市長參選人、立委何欣純今天出席「驛馬藝動－2026台中縣牛罵頭畫會會員聯展」開幕式，欣賞油畫、水墨、膠彩、陶藝、漆藝及雕塑等作品。她表示，牛罵頭畫會深耕清水及台中海線近半世紀，是地方重要藝文力量，未來應持續投入藝術人才培育，為在地藝術工作者創造更多交流及展演機會。

何欣純表示，港區藝術中心長期維護良好，場館使用率高，展現清水及海線地區深厚的人文底蘊與充沛藝文能量。牛罵頭畫會自1978年成立以來，持續凝聚在地藝術創作者，讓不同世代藝術工作者彼此交流、切磋創作。

她說自己是清水媳婦，今天來看畫、學習藝術。清水向來具有深厚人文藝術底蘊，牛罵頭畫會多年來扎根地方，每年會員聯展都能看見不同創作面貌，成就藝術工作者，也豐富清水、港區及台中的文化內涵。

何欣純表示，今年聯展以「驛馬藝動」為主題，會員運用不同媒材，呈現大台中山、海、屯、城各地的風土人情，將對土地與故鄉的情感轉化為色彩、線條及立體作品，讓民眾看見海線多元的創意與生命力。

她表示，一座城市除了產業實力，也需要深厚文化底蘊，藝術發展的核心仍在於人才。她未來若有機會擔任市長，將持續投入藝術人才培育，爭取更多藝文展演資源及經費，讓優質文化藝術傳統得以傳承。

何欣純表示，藝術也能帶動地方創生、文化傳承及城市觀光，台中擁有許多優秀藝術工作者，應提供更多走出台中、走向全台及國際的機會；也盼透過展覽吸引更多民眾走進清水、認識海線，讓藝術持續在地方扎根，提升台中的文化軟實力。

立委何欣純今天出席「驛馬藝動－2026台中縣牛罵頭畫會會員聯展」開幕式，欣賞油畫、水墨、膠彩、陶藝、漆藝及雕塑等作品。圖／何欣純辦公室提供
立委何欣純今天出席「驛馬藝動－2026台中縣牛罵頭畫會會員聯展」開幕式，欣賞油畫、水墨、膠彩、陶藝、漆藝及雕塑等作品。圖／何欣純辦公室提供

台中 何欣純

延伸閱讀

臺北藝術大學「藝術炭險記」進校園 扎根礦山文化

梁晋誌接掌工藝中心 盼成為創作者堅實後盾

台灣歌劇女高音群像 留下台灣歌劇半世紀的重要聲音記憶

39組學生藝團暑假國內外展演 以樂舞戲劇走向世界

相關新聞

影／巴威遠離！清境農場羊群回草原 合歡山、奧萬大明開園

巴威颱風遠離，中央氣象署已於今上午先後解除陸、海警，其襲台期間強風驟雨仍對部分地區造成災害。南投仁愛鄉清境農場、奧萬大、合歡山等景點今仍閉園，展開園區巡檢並進行環境整理，預計明天（13日）就能恢復正常開園。

中市預付型消費申訴 逾6成沒解決…法制局：持續查核

台中市近三年有十五家預付型消費停業或倒閉，申訴五千二百卅一件逾六成未獲解決，遍布健身、美容、餐飲、兒童遊樂業，市議員陳俞融要求市府正視問題。對此，法制局表示，將持續查核高風險行業，並適時建議中央納入強制機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。