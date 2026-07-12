何欣純參觀牛罵頭畫會聯展 盼強化台中海線藝文展演能量

台中市長參選人、立委何欣純今天出席「驛馬藝動－2026台中縣牛罵頭畫會會員聯展」開幕式，欣賞油畫、水墨、膠彩、陶藝、漆藝及雕塑等作品。她表示，牛罵頭畫會深耕清水及台中海線近半世紀，是地方重要藝文力量，未來應持續投入藝術人才培育，為在地藝術工作者創造更多交流及展演機會。

何欣純表示，港區藝術中心長期維護良好，場館使用率高，展現清水及海線地區深厚的人文底蘊與充沛藝文能量。牛罵頭畫會自1978年成立以來，持續凝聚在地藝術創作者，讓不同世代藝術工作者彼此交流、切磋創作。

她說自己是清水媳婦，今天來看畫、學習藝術。清水向來具有深厚人文藝術底蘊，牛罵頭畫會多年來扎根地方，每年會員聯展都能看見不同創作面貌，成就藝術工作者，也豐富清水、港區及台中的文化內涵。

何欣純表示，今年聯展以「驛馬藝動」為主題，會員運用不同媒材，呈現大台中山、海、屯、城各地的風土人情，將對土地與故鄉的情感轉化為色彩、線條及立體作品，讓民眾看見海線多元的創意與生命力。

她表示，一座城市除了產業實力，也需要深厚文化底蘊，藝術發展的核心仍在於人才。她未來若有機會擔任市長，將持續投入藝術人才培育，爭取更多藝文展演資源及經費，讓優質文化藝術傳統得以傳承。

何欣純表示，藝術也能帶動地方創生、文化傳承及城市觀光，台中擁有許多優秀藝術工作者，應提供更多走出台中、走向全台及國際的機會；也盼透過展覽吸引更多民眾走進清水、認識海線，讓藝術持續在地方扎根，提升台中的文化軟實力。