中市預付型消費申訴 逾6成沒解決 法制局：持續查核

台中市近三年有十五家預付型消費停業或倒閉，申訴五千二百卅一件逾六成未獲解決，遍布健身、美容、餐飲、兒童遊樂業，市議員陳俞融要求市府正視問題。對此，法制局表示，將持續查核高風險行業，並適時建議中央納入強制機制。

陳俞融說，根據市府資料顯示，二○二三年至今年七月，台中預付型消費申訴的妥處率百分之卅一點九一，去年申訴年增幅達百分之五十四點七，暴增至一千七百七十六件，顯示預付型消費糾紛正在快速惡化。一旦業者倒閉或無回應，市府的「函請業者十五日內處理」機制即形同失效，消費者只能轉向耗時費力的民事訴訟。

陳俞融表示，這十五家無預警停業或倒閉業者中，今年TrueViu沐薇無預警歇業引發三百廿九件申訴，去年全真瑜珈宣告破產達四百廿一件，中市打鐵健身一百廿二件、貝兒絲樂園八十五件，二○二四年耀亞美學診所九十七件，遍布健身、美容、餐飲、兒童遊樂。

陳俞融指出，近期多名網友投訴，指某家廚公司購買飲水機設備，付了保養費，但無人保養濾芯，打電話無人接。經查該公司登記為「非營業中」，今年累積七件申訴，顯示中小型業者的倒閉風險正成為監管死角。

陳俞融質疑，市府近一年主動稽查大型、知名預付型業者僅十家，高風險的中小型健身、美容、廚具等幾乎未查。她要求，市府建立高風險預付型業者主動預警名單，並建立集體申訴協助機制。

市府法制局表示，針對部分業者無預警停業，市府將持續查核高風險行業，並適時建議中央納入強制機制；對於停業或倒閉案件，市府除督促業者提出清償方案，也提供申訴與調解管道，並提醒民眾可撥打一九五○或向消服中心求助，刷卡者也可向銀行申請爭議款處理，以保障權益。