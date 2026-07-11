一度4229戶陷黑暗！南投停電戶數6小時大幅下降 拚傍晚全復電

巴威颱風挾帶強風豪雨襲台，南投縣草屯、竹山、鹿谷、名間等地陸續傳出停電災情，一度有4229戶停電。台電南投區營業處全力動員搶修，截至今天下午2時，停電戶數已降至1406戶，並配合南投縣政府清除倒木、修剪樹竹，力拚今晚完成大部分地區復電。

台電表示，停電主因是強風吹倒樹竹，壓斷或碰觸高壓線，受影響較嚴重地區包括竹山鎮延山里、德興里、大鞍里，以及鹿谷鄉初鄉村、內湖村。截至今天中午12時，仍有1413戶停電，經持續搶修，下午2時已降至1406戶，災情逐步改善。

考量仁愛鄉、信義鄉山區易受風災影響，台電昨天已提前在仁愛服務所成立前進指揮所，派員及設備進駐待命。不過，部分山區因落石、倒木阻斷道路，工程車無法進入，成為目前復電最大挑戰。

為加快搶修進度，台電已與南投縣政府建立橫向聯繫機制，必要時由縣府協助清除倒木、倒塌招牌等障礙物，優先搶通道路，讓搶修車輛盡速進場。

台電指出，電力搶修須依「變電所、主幹線、分歧線」順序進行，並優先恢復自來水、鐵路、通信等重要公共設施供電，因此部分零星住戶復電時間可能較晚，請民眾耐心等候。

台電也提醒，颱風期間風雨仍可能持續，民眾應注意地下室配電設備防淹水，拔除陽台及靠窗電器插頭；若發現掉落或外露電線，切勿自行碰觸，應立即通報台電處理，避免發生觸電意外。台電表示，將持續調派人力及工程車投入搶修，全力朝今天傍晚完成大部分地區復電目標邁進。