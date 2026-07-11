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中颱巴威發威…彰化停電1萬4632戶 經搶修只剩48戶預定晚間復電
中度颱風巴威侵襲，到今天下午3時為止，彰化地區累計停電用戶數達1萬4632戶，主要分布在芳苑鄉、田尾鄉等鄉鎮，經台電全力搶修後，目前尚有48戶停電，仍持續搶修中，預計到今晚可以全部修復。
中度颱風巴威昨天深夜到今天凌晨，風雨加大，尤其是沿海及山區地區更是明顯，不少路樹傾倒，壓到電桿或電線造成停電，在溪湖鎮興業路還有台電低壓桿線及雨戶自備桿線，遭強風吹倒的樹木壓斷，計有鄰近6戶用戶停電。
依台電統計到今天下午3時為止，全縣累計停電用戶數達1萬4632戶，台電彰化營業處表示，經動員203名搶修人力，出動14輛吊臂車、15輛升空車及10輛工程車投入搶修，到目前只剩48戶停電，仍持續搶修中，預計到今晚可以全部復電。
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