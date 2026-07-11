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中部唯一營業！台中漢神洲際百貨搶颱風財 美食街湧現排隊潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中漢神洲際百貨成為中部唯一營業的百貨商場，美食街用餐時間湧入大量人潮。記者黃仲裕／攝影
台中漢神洲際百貨成為中部唯一營業的百貨商場，美食街用餐時間湧入大量人潮。記者黃仲裕／攝影

巴威颱風來襲，台中市今天停止上班上課，僅位於北屯的漢神洲際百貨今照常營業，因應颱風延至中午12時開店，立即吸引逛街人潮，尤其美食街幾乎瞬間爆滿，業者估午間人潮與平日相當，預計今日仍將營業到晚上10點。

漢神洲際強調，公司持續關注颱風最新動態，聘請並參酌專業氣象顧問的天候觀測及數據評估，經審慎討論並考量顧客與同仁安全後，決定將營業時間延後一小時，今日自中午12點開始維持正常營業。

因應巴威颱風來襲，台中包括新光三越、中友、大遠百、三井台中港、三井東區LaLaport、廣三sogo均已宣布今日全日暫停營業，僅漢神洲際宣布延後至中午12時開店，營業到晚間10時。

即便今早台中已出現風雨，不少民眾還不到中午，就已在漢神洲際前排隊等候，後續還有很多民眾停好車，撐傘走上天橋來逛百貨公司，民眾不約而同先衝美食街，用餐座位區幾乎瞬間爆滿，餐廳更是現排隊人潮。

台中漢神洲際百貨成為中部唯一營業的百貨商場，美食街用餐時間湧入大量人潮。記者黃仲裕／攝影
台中漢神洲際百貨成為中部唯一營業的百貨商場，美食街用餐時間湧入大量人潮。記者黃仲裕／攝影

台中漢神洲際百貨成為中部唯一營業的百貨商場，美食街用餐時間湧入大量人潮。記者黃仲裕／攝影
台中漢神洲際百貨成為中部唯一營業的百貨商場，美食街用餐時間湧入大量人潮。記者黃仲裕／攝影

台中 新光三越 巴威颱風

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