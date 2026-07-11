颱風巴威影響 台中一度上萬戶停電剩約2千戶待復電

颱風巴威襲台，台中昨天入夜後陸續有路樹倒塌，警方獲報立即交管並通報清除；強風也一度造成逾1.5萬戶停電，經台電投入搶修，尚餘2354戶停電，正持續復電作業。

受颱風巴威及其外圍環流影響，氣象署今天上午最新風雨預測，未來24小時降雨量，山區以新竹縣、苗栗縣、台中市250至400毫米最多，平地以新北市、新竹縣、苗栗縣最顯著，約150至250毫米。

台中地區昨天入夜風雨逐漸加劇，今天上午各區陸續零星發生路樹倒塌情形，警方獲報後除立即到場交管，並通知有關單位到場清除。

另外，台灣電力公司台中區營業處今天發布新聞稿表示，受颱風影響，截至11日上午10時止，曾停電戶數1萬5123戶，台電已投入搶修，目前已復電1萬2769戶；尚餘2354戶停電，主要停電區域集中在大雅、新社、外埔、北屯、太平、潭子及大甲等地區。

台電表示，颱風昨晚橫掃台中地區，風勢一度達10級強風，造成路樹倒塌壓斷多條高壓供電線路，樹木壓損供電設備導致停電事故，民眾如遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電危險。