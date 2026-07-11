快訊

影／颱風夜消防警笛響不停！彰化市接連木造房倒塌、民宅火警

志願役成長5千人編現比達8成 國軍人力缺口真有改善？

巴威現在起影響最劇烈！暴風圈壟罩颳強風 降雨紫爆熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威來襲 台中傳87件災情 4人遭磚塊、樹枝擊中受傷

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持台中災害應變中心會議。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天主持台中災害應變中心會議。記者余采瀅／攝影

巴威暴風圈今天凌晨觸陸，台中市今天停止上班上課，台中市共傳出87件災情，共4人因騎單車跌倒，甚至騎車被飛來磚塊擊中等受傷。台中市長盧秀燕呼籲颱風正在過境，請民眾仍不能掉以輕心，避免外出。

盧秀燕今天主持台中災害應變中心會議指出，台中市測得10級陣風，和平山區累積雨量已破200毫米，消防局統計截至上午，共通報87件災情，半數是樹木倒塌，共4人受傷。

盧秀燕表示，4名受傷民眾情況，多是外出遇強風下受傷，有1人騎單車被風吹倒、1人騎機車被飛來磚頭打到，另有1人坐在大排旁休息被飛來樹枝打中，一名果農戶外工作受傷，可見在戶外是有危險，呼籲民眾避免外出。

盧秀燕也向所有工作人員致意，工作人員在戶外搶險，台中市共有近9000多戶停電，台電人員緊急搶修，已有7000多戶復電，還有1000多戶搶修中。

巴威颱風來襲，盧秀燕昨祭出「30小時颱風假」，宣布昨晚6時至今天停止上班上課，引發網友熱議「盧媽神預測」。盧秀燕說，災害來襲、危機來臨要冷靜理性分析科學數據做決定，颱風變化莫測，且每個颱風不一，前幾天看颱風預測趨勢，昨天白天不會進來，今天才是全國重點，因此今天全國停班停課，台中市已經看到了，就一口氣宣布，不要讓市民等待，明天是否停班停課，則要持續觀察狀況再宣布。

台中 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風來襲全台36人傷 停電6萬8920戶

影／颱風夜消防警笛響不停！彰化市接連木造房倒塌、民宅火警

颱風巴威來襲釀13傷 全台疏散撤離8972人

明晚6時才放颱風假...盧秀燕臉書被灌爆 中市府說明了

相關新聞

影／巴威颱風來襲！台中10級陣風吹斷線路 逾1.5萬戶停電、7區仍搶修中

巴威颱風外圍環流發威，台中昨晚間起風強雨驟，強大風勢一度達10級，造成多處路樹倒塌並壓毀供電設備，導致台中地區電力受損嚴重。台電統計，截至今天上午10時，台中累計停電戶數達1萬5123戶，目前仍有大雅等7區、2354戶正等待復電。

颱風夜驚魂！台中石岡巨木遭強風攔腰吹斷阻路 警深夜冒雨搶通

受巴威颱風外圍環流強襲影響，台中山區今日凌晨風雨交加，位於石岡區德興里和盛街南眉巷的一棵路樹，因不敵深夜猛烈強風吹襲當場倒塌，龐大的樹幹與枝葉橫躺在車道中央，導致全線交通一度中斷；東勢分局獲報後，立即指派土牛派出所員警深夜冒雨趕赴現場，第一時間拉起警戒線實施交通管制，並緊急通報相關單位到場徹夜搶通，迅速化解這場深夜道路危機。

巴威來襲 台中傳87件災情 4人遭磚塊、樹枝擊中受傷

巴威暴風圈今天凌晨觸陸，台中市今天停止上班上課，台中市共傳出87件災情，共4人因騎單車跌倒，甚至騎車被飛來磚塊擊中等受傷。台中市長盧秀燕呼籲颱風正在過境，請民眾仍不能掉以輕心，避免外出。

預付淪坑殺陷阱？台中市議員揭：逾5200件申訴6成沒救 買飲水機也出事

台中市議員陳俞融今指出，台中預付型消費惡意倒閉問重重。2023至今年已有15家停業或倒閉、相關申訴5231件，但逾六成未獲解決；近期多名網友投訴，遭某家廚公司預付購物買飲水機設備後求償無門，她要求市府正視預付型消費的系統性保護缺口。

強風吹倒路樹也扯斷電線 南投竹山、鹿谷525戶一度陷停電

巴威颱風持續影響中部地區，南投縣今天上午陸續傳出停電災情，其中竹山鎮、鹿谷鄉因強風豪雨造成配電線路跳脫，截至目前已有525戶停電。台電獲報後立即調派搶修人員趕赴現場，全力恢復供電。

風雨無阻！柯文哲明早爬台中大坑步道輔選？邱于珊：行程不變

民眾黨創黨主席柯文哲預計明天上午陪同台中市北屯區市議員參選人邱于珊到大坑9號步道登山拉票，由於台中今天因巴威颱風來襲已有風雨，很多人關心是否影響明天的行程？邱于珊表示，不會取消，若下雨就會改為勘災行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。