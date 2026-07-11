巴威來襲 台中傳87件災情 4人遭磚塊、樹枝擊中受傷

巴威暴風圈今天凌晨觸陸，台中市今天停止上班上課，台中市共傳出87件災情，共4人因騎單車跌倒，甚至騎車被飛來磚塊擊中等受傷。台中市長盧秀燕呼籲颱風正在過境，請民眾仍不能掉以輕心，避免外出。

盧秀燕今天主持台中災害應變中心會議指出，台中市測得10級陣風，和平山區累積雨量已破200毫米，消防局統計截至上午，共通報87件災情，半數是樹木倒塌，共4人受傷。

盧秀燕表示，4名受傷民眾情況，多是外出遇強風下受傷，有1人騎單車被風吹倒、1人騎機車被飛來磚頭打到，另有1人坐在大排旁休息被飛來樹枝打中，一名果農戶外工作受傷，可見在戶外是有危險，呼籲民眾避免外出。

盧秀燕也向所有工作人員致意，工作人員在戶外搶險，台中市共有近9000多戶停電，台電人員緊急搶修，已有7000多戶復電，還有1000多戶搶修中。

巴威颱風來襲，盧秀燕昨祭出「30小時颱風假」，宣布昨晚6時至今天停止上班上課，引發網友熱議「盧媽神預測」。盧秀燕說，災害來襲、危機來臨要冷靜理性分析科學數據做決定，颱風變化莫測，且每個颱風不一，前幾天看颱風預測趨勢，昨天白天不會進來，今天才是全國重點，因此今天全國停班停課，台中市已經看到了，就一口氣宣布，不要讓市民等待，明天是否停班停課，則要持續觀察狀況再宣布。