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預付淪坑殺陷阱？台中市議員揭：逾5200件申訴6成沒救 買飲水機也出事

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市法制局設有消費者服務中心及消保官，提供消費諮詢與爭議申訴服務。圖／台中市議員陳俞融提供
台中市法制局設有消費者服務中心及消保官，提供消費諮詢與爭議申訴服務。圖／台中市議員陳俞融提供

台中市議員陳俞融今指出，台中預付型消費惡意倒閉問重重。2023至今年已有15家停業或倒閉、相關申訴5231件，但逾六成未獲解決；近期多名網友投訴，遭某家廚公司預付購物買飲水機設備後求償無門，她要求市府正視預付型消費的系統性保護缺口。

陳俞融說明，根據市府資料顯示，2023年至今年7月，台中預付型消費申訴5231件，妥處率31.91%，即逾六成未獲解決。其中，去年申訴年增幅達54.7%，暴增至1776件，顯示預付型消費糾紛正在快速惡化。

她痛批，妥處率低的根本原因在於一旦業者倒閉或無回應，市府的「函請業者15日內處理」機制即形同失效，消費者只能轉向耗時費力的民事訴訟。

陳俞融表示，2023年至今卻已有15家業者無預警停業或倒閉，其中今年TrueViu沐薇無預警歇業引發329件申訴，去年全真瑜珈宣告破產更高達421件，中市打鐵健身122件、貝兒絲樂園85件，2024年耀亞美學診所97件，遍布健身、美容、餐飲、兒童遊樂。

陳俞融指出，近期接獲多名網友投訴，指稱向某家廚公司購買飲水機設備，付了保養費，但時間到卻無人保養濾芯，打電話無人接。經查該公司目前登記為「非營業中」，資本額僅100萬元，但今年累積7件申訴，顯示中小型業者的倒閉風險正成為監管死角。

陳俞融質疑，市府近一年主動稽查大型預付型業者僅10家，且均為知名百貨或遊樂場，真正高風險的中小型健身、美容、廚具等業者幾乎未稽查。她要求，市府建立高風險預付型業者的主動預警名單，對資本額明顯過低卻大量預售者優先稽查，並建立集體申訴協助機制，讓受害市民有所依靠。

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