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颱風夜驚魂！台中石岡巨木遭強風攔腰吹斷阻路 警深夜冒雨搶通

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
石岡區德興里和盛街南眉巷的一棵路樹，因不敵深夜猛烈強風吹襲當場倒塌，龐大的樹幹與枝葉橫躺在車道中央。圖／東勢分局提供
石岡區德興里和盛街南眉巷的一棵路樹，因不敵深夜猛烈強風吹襲當場倒塌，龐大的樹幹與枝葉橫躺在車道中央。圖／東勢分局提供

巴威颱風外圍環流強襲影響，台中山區今日凌晨風雨交加，位於石岡區德興里和盛街南眉巷的一棵路樹，因不敵深夜猛烈強風吹襲當場倒塌，龐大的樹幹與枝葉橫躺在車道中央，導致全線交通一度中斷；東勢分局獲報後，立即指派土牛派出所員警深夜冒雨趕赴現場，第一時間拉起警戒線實施交通管制，並緊急通報相關單位到場徹夜搶通，迅速化解這場深夜道路危機。

東勢分局表示，今日凌晨3時25分許接獲民眾報案，指稱石岡區德興里和盛街南眉巷10號前發生路樹倒塌、占據全線道路。員警抵達現場發現，路旁邊坡的巨木在狂風暴雨摧折下已徹底傾倒，橫亙在車道中央。由於正值深夜視線極度不良，且暴風雨持續肆虐，若有車輛行經極易引發嚴重的追撞事故。

值班同仁見狀，隨即將巡邏車橫停在車道前方、開啟警示燈阻擋，並頂著風雨在現場實施嚴格的交通警戒與安全管制，引導零星過往車輛減速慢行，所幸現場並未造成任何人員傷亡或二次交通事故。與此同時，警方迅速啟動跨單位聯防機制，同步通報石岡區災害應變中心及相關權責單位。在多方密切配合與冒雨搶攻下，倒塌的樹木在短時間內被全數鋸斷、移除，順利恢復該路段的雙向通行。

分局長蘇玉坪指出，颱風期間山區風強雨驟，極易發生路樹倒塌、落石及零星坍方等情形，對往來人車形成嚴重安全威脅，並提醒民眾颱風侵台期間非必要應盡量避免進入山區，如必須行經山區道路，務必減速慢行並密切留意即時路況資訊。民眾若在路上發現道路障礙物或其他危害交通安全的情形，可立即撥打110或1999通報。

石岡區德興里和盛街南眉巷的一棵路樹，因不敵深夜猛烈強風吹襲當場倒塌，龐大的樹幹與枝葉橫躺在車道中央。圖／東勢分局提供
石岡區德興里和盛街南眉巷的一棵路樹，因不敵深夜猛烈強風吹襲當場倒塌，龐大的樹幹與枝葉橫躺在車道中央。圖／東勢分局提供

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