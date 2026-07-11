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彰化排隊名店「慶豐牛排」回來了！浴火整修兩周明天恢復營業

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化排隊名店「慶豐牛排」，是彰化最有人氣的餐飲，卻在上月29日發生火警暫停營業，經過兩周整修，訂明天恢復營業。聯合報系資料照
彰化排隊名店「慶豐牛排」，是彰化最有人氣的餐飲，卻在上月29日發生火警暫停營業，經過兩周整修，訂明天恢復營業。聯合報系資料照

彰化市排隊名店慶豐牛排店，上月29日上午發生火警暫停營業，讓許多老饕哀號不已，經過店方兩周搶修，店門已張貼公告，預定明天（12日）恢復營業。

慶豐牛排店是在上月29日上午9點發生火災，疑似排油煙管起火燃燒，所幸無人受困與傷亡。在災後修復期間，許多民眾都在關心慶豐牛排何時恢復營業，總算在巴威颱風侵襲之際，店方宣布恢復營業時間，有的顧客已準備前往排隊大啖一番。

據了解，位在彰化縣政府旁的慶豐牛排，約創立於民國70年代，迄今已40多年，是彰化現存最老字號，也是生意持續不墜的台式牛排館之一，多年來，始終維持著傳統而平價的「鐵板牛排」特色，CP值很高，可說老少咸宜。它排隊盛況，不論本地人或外地人都很難想像，甚至連國外也有人慕名前來

慶豐牛排的必點招牌是為「慶豐牛排」與「黑胡椒牛排」，黑胡椒醬以濃郁辛香聞名，牛排底下鋪著半熟蛋、大量洋蔥與麵條或通心麵，店內也提供濃湯與內用無限暢飲的古早味雞尾酒，雖然慶豐牛排已多次調整價格，店門前依舊大排長龍。

慶豐牛排是彰化人氣最高的餐飲店，受到關注也最多。它的招牌鐵板牛排，牛排底下鋪著半熟蛋，鐵板上散發出古早味的香氣，令人銷魂，但去年二月間，店方公告「為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，本店排餐不再提供雞蛋。」引起顧客不滿，認為不加蛋已失去原味，揚言抵制，後來經過衛生局說明後，原來是店方誤解，才又恢復 加蛋。

彰化排隊名店「慶豐牛排」，是彰化最有人氣的餐飲，卻在上月29日發生火警暫停營業，經過兩周整修，店方已張貼公告，訂明天恢復營業。記者劉明岩／攝影
彰化排隊名店「慶豐牛排」，是彰化最有人氣的餐飲，卻在上月29日發生火警暫停營業，經過兩周整修，店方已張貼公告，訂明天恢復營業。記者劉明岩／攝影

彰化排隊名店「慶豐牛排」，是彰化最有人氣的餐飲，卻在上月29日發生火警暫停營業，經過兩周整修，店方已張貼公告，訂明天恢復營業。記者劉明岩／攝影
彰化排隊名店「慶豐牛排」，是彰化最有人氣的餐飲，卻在上月29日發生火警暫停營業，經過兩周整修，店方已張貼公告，訂明天恢復營業。記者劉明岩／攝影

彰化排隊名店「慶豐牛排」，是彰化最有人氣的餐飲，卻在上月29日發生火警暫停營業，經過兩周整修，訂明天恢復營業。圖 / 翻攝彰化踢爆網
彰化排隊名店「慶豐牛排」，是彰化最有人氣的餐飲，卻在上月29日發生火警暫停營業，經過兩周整修，訂明天恢復營業。圖 / 翻攝彰化踢爆網

牛排 彰化 巴威颱風

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