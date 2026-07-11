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中颱巴威發威 彰化8713 戶停電尚有763戶搶修中

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中。圖／台電提供
中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中。圖／台電提供

中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中，彰化縣政府表示，今天上午恐仍會局部豪雨或短延時強降雨出現，呼籲民眾沒事盡量不要出門，也避免前往山區及海邊逗留。

中度颱風巴威昨天深夜到今天凌晨，風雨加大，尤其在清晨四到六點之間，尤其是沿海及山區地區更是明顯，不少路樹傾倒，並傳了部分地區停電訊息，依台電統計到今天上午8時為止，縣內共為8713 戶停電， 台電表示，經全力搶修，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修，預期很快就可以修復完畢。

到今天上午6時以後，彰化地區的風雨變小，但縣府呼籲民眾不要鬆懈，仍要嚴防局部豪雨或短延時強降雨，縣府除了加強抽水機組運作及防災整備外，民眾有防災及救災需求，可隨時向災害應變中心請求。

中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中。圖／台電提供
中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中。圖／台電提供

中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中。圖／台電提供
中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中。圖／台電提供

中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中。圖／台電提供
中度颱風巴威來襲，彰化縣今天清晨強風大雨，到上午8時為止，縣內共為8713 戶停電，尚有芬園、員林、田中763戶仍在搶修中。圖／台電提供

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