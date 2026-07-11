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中斷22年 南投孫海橋估明年重建

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
丹大林道因為孫海橋斷裂多年，布農族人得開車涉濁水溪而過。聯合報系資料照
丹大林道因為孫海橋斷裂多年，布農族人得開車涉濁水溪而過。聯合報系資料照

南投縣信義鄉丹大林道重要聯外橋梁孫海橋，自二○○四年敏督利颱風遭洪水沖毀後中斷至今廿二年，林業及自然保育署南投分署與台電公司將共同出資重建，目前已進入細部設計階段，預計明年中旬開工，改善布農族人進出傳統領域的不便，並兼顧文化傳承、交通安全及地方發展。

孫海橋中斷多年，布農族人每逢祭祖、歲時祭儀、巡護山林或返回傳統領域，只能趁非汛期涉溪往返，不僅交通不便，也存在安全風險，布農族人多年來爭取重建。

信義鄉達瑪巒部落居民希望新橋能採用布農族舊地名命名，展現地方文化特色，並增加部落居民就業機會，邀請在地設計人才參與規畫，讓橋梁融入部落文化。

林保署南投分署長李志珉表示，橋名將透過適當機制與部落共同討論，評估採用舊地名或具有文化意涵的名稱。

布農族 南投 南投縣

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