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研議解方 彰化、桃園首長 會勘易淹水點

聯合報／ 記者簡慧珍陳俊智／連線報導
彰化縣長王惠美（左三）昨天到大城鄉下海墘抽水站察看抽水機功能和下海墘區排積水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美（左三）昨天到大城鄉下海墘抽水站察看抽水機功能和下海墘區排積水。記者簡慧珍／攝影

彰化縣下海墘外海和濁水溪出海口的泥沙淤積嚴重，遇強降雨恐因積水滿溢回灌內陸，縣長王惠美昨視察指示啟動抽水機，爭取中央補助將興建排水道。桃園市長張善政昨也到龜山區華國新村易淹水點現勘，居民直指鐵路地下化工程導致淹水，張允諾與鐵道局研議改善。

王惠美昨到大城鄉下海墘抽水站了解運作情形，居民憂心目前抽水站內的區排積水距滿水位僅剩三成，要求先啟動抽取積水，避免強降雨造成積水滿溢倒內陸，王惠美同意先開啟一部抽水機作業。

王惠美也說明，下海墘外海和濁水溪出海口的泥沙淤積嚴重，縣府已緊急開挖一條排水通道，並感謝立委謝衣鳯協助爭取中央補助一點二億元興建排水道，因水道工區鄰近白海豚重要棲息環境，採隔離水道設計，兼顧海洋生態保育推動；排水系統工程已進入設計階段，完成審查後即可施工。

桃園市龜山區華國新村近期遇豪雨就淹水，引發地方擔憂。有居民反映，華國新村曾因淹水加高地基，已經廿年沒淹水，但最近鐵路地下化工程擋住原有排水溝，雨水洩不掉就四處溢流，「今年已經淹四次了」，每逢下大雨就提心吊膽，半夜根本沒辦法睡覺。

張善政昨天現勘，表示鐵路地下化工程截斷的排水溝渠已用抽水機暫時接上，並允諾與鐵道局討論永久改善方法。水務局指出，淹水原因主要是降雨量過大超過負荷，已經緊急設置兩台抽水機，鐵道局也有配合設置水溝，未來將設置四台固定式抽水機，改善淹水問題。

彰化 淹水 桃園

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