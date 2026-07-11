借鏡北投、日本 谷關盼打造夏季品牌

谷關溫泉區暑假旅遊熱度不如以往，旅宿業者直言，關鍵在於夜間活動不足，年輕族群「晚上沒地方去」，難以吸引留宿，盼借鏡北投夏日祭及日本溫泉區經驗，打造固定節慶與夜間觀光品牌。參山國家風景區管理處及台中市觀旅局表示，將規畫四季主題活動及夜間光環境，帶動谷關觀光轉型。

惠來谷關溫泉會館總經理尹敬倫表示，年輕族群夏天不願入住溫泉區，最大原因是「晚上沒地方去」。白天可遊山賞景，但入夜後缺乏活動，旅客吃完晚餐便回飯店，難以延長停留時間，也無法帶動商圈消費。

他表示，日本許多溫泉區由政府、商圈及旅宿業者合作，透過夏季祭典、煙火及夜間活動，吸引旅客住宿。台北市北投溫泉夏日在新北投捷運站及北投公園設置上千面鯉魚旗、那卡西歌唱競賽，營造日式溫泉納涼氛圍，成功為夏季溫泉觀光創造話題。

尹敬倫認為，谷關觀光不能只靠一次性活動，有限預算應投入具延續性、固定舉辦的品牌活動，讓旅客形成每年造訪的期待，才能累積觀光效益。

日本溫泉區也有不少成功案例，星野集團旗下精品溫泉旅館品牌「界」每年夏季推出避暑及長湯計畫；兵庫縣城崎溫泉固定舉辦「城崎溫泉夏物語．夢花火」；石川縣片山津溫泉則連續一個月推出夏季活動，以節慶打造夏季觀光品牌。

參山國家風景區管理處表示，將持續與台中市政府、林業及自然保育署及谷關溫泉商圈合作，依季節規畫「夏季清涼避暑、秋季山林生態、冬季溫泉燈節」等主題活動，推動谷關四季觀光。

台中市觀旅局表示，今年好湯溫泉季將延續谷關好湯音樂會暨部落市集，並串聯大坑、烏日及東勢等溫泉區活動，深化「台中好湯」品牌；另規畫九月至十二月在谷關溫泉廣場打造溫泉主題光環境，延伸旅客夜間停留時間，帶動住宿及夜間經濟，提升谷關四季旅遊競爭力。