谷關溫泉暑假冷清 業者叫苦 中市府：續推全年品牌行銷

暑假旅遊旺季開始，台中谷關溫泉卻受到天候與淡季雙重夾擊，平日住宿率僅剩二至三成，假日約六至七成，旅宿業者直言暑假買氣明顯降溫，盼中央及地方將更多行銷資源投入夏季，協助地方度過淡季。

交通部觀光署統計顯示，谷關去年五月至八月遊客約廿四萬人次，較秋冬旺季約三十七萬人次少十三萬人次，谷關溫泉區高度依賴秋冬泡湯市場，暑假反成觀光淡季。

當地旅宿及商圈業者表示，谷關長期面臨交通與夜間觀光兩大瓶頸。九二一地震後，中橫便道迄今未恢復正常通車，影響外地遊客前往意願；此外，溫泉街夜間缺乏攤商及商圈活動，旅客晚上無處可逛，降低留宿意願，也讓年輕族群逐漸流失。

谷關溫泉商圈管理委員會主委尹敬倫表示，中央與地方近年已提前展開谷關宣傳，不少業者卻感受不到實際效益。他建議，政府應設計更具吸引力的活動主題，善用有限宣傳經費，提高曝光及帶客效果，而非將資源集中在秋冬旺季，「錦上添花」不如夏季「雪中送炭」。

參山國家風景區管理處表示，將配合「台灣好湯」政策，自九月啟動谷關秋冬宣傳，整合媒體、社群短影音、網紅踩線及異業合作，串聯旅宿、餐飲及周邊景點，推出泡湯、住宿、登山及原民文化等遊程。

為提升夜間觀光，參山處今年將在谷關公園首度設置八公尺高「喔熊組長」主題光雕主燈，串聯中橫公路牌樓、入關博物館及溫泉公園打造燈飾，並將燈景保留為常設夜間景觀；另規畫夏季健行活動，串聯松鶴部落與八仙山國家森林遊樂區，打造夏日避暑亮點。

台中市觀旅局表示，市府持續推動全年品牌行銷、淡季引客及旺季提前布局策略，今年四月推出溫泉體驗觀光活動，一千三百五十個名額已全數額滿。市府指出，谷關近三年平均住宿率持續穩定成長，去年達百分之五十九點八八，未來將持續檢討引客成效，作為後續推動溫泉觀光及產業振興的重要依據。