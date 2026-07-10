中州科大烏干達學生超時打工案 苗栗臨時人員作偽證遭判刑

媒體「報導者」2022年元月揭露中州科技大學的烏干達籍學生涉嫌在台超時工作案，部分學生到苗栗縣工廠工作，苗栗縣政府陳姓臨時工程助理員明知上級企圖誤導檢方調查，卻否認有此事。彰化地方法院審結，依犯偽證罪判處陳女有期徒刑5月。緩刑兩年並罰金5萬元。

據了解，中州科技大學透過人力仲介公司安排烏干達學生在校集中上課兩天，其餘時間到工廠工作，學生認為與中州招生聲稱求學兼實習的宣傳不符，對外投訴，經媒體報導引起社會高度重視。中州因此受到處分，連帶營運走下坡，前年停招退場。

判決書指出，陳姓人力仲介業者恐進用烏干達學生的各公司被處罰，2022年1月間到苗栗縣政府勞青處找副處長，強調烏干達學生是他公司派遣到各公司上班，要裁罰就直接裁罰他的公司，如果要罰「儘量輕罰」。

陳女是縣政府臨時工程助理員，當時站在一旁，勞青處副處長要她叫另一名聘僱人員到辦公室，副處長對聘僱人員說「本案由妳承辦，不用進行任何查處，任檢察官直接依另一名臨時工程助理員的調查結果即可。」陳女都在場，後來彰化地檢署以涉犯圍利等罪嫌對副處長提起公訴，陳女到庭證稱副處長沒那樣交代。

彰化地院審酌，陳女被審判長告知拒絕證言權及據實陳述義務及偽證的處罰後，已知曉證人有據實陳述義務，竟仍就案情重要關係之事為虛偽不實陳述，惟念及犯後終能坦承犯行，尚知認錯，兼衡素行、犯罪動機、自述教育程度、家庭經濟和身體狀況等一切狀，量處如主文所示之刑。

彰化地方認她一時失慮，犯後已坦承犯行而見悔意，經此訴訟程序的教訓及科刑宣告後，當知警惕而無再力也之虞，所受宣告之刑以暫不執行適當，軑爸宣告緩刑2年，以啟自新。