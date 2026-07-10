巴威颱風陸警發布 台中市葫蘆墩公園景觀湖「預防性排空」防淹水

中央氣象署發布巴威颱風陸上警報，台中市政府開設一級災害應變中心，全面整備防汛人力與機具。為迎戰颱風可能帶來的持續性強風豪雨，水利局已完成轄內大型抽水站與滯洪池的防汛整備。其中，豐原葫蘆墩公園第五區滯洪池（景觀湖）已於今日上午緊急啟動閘門進行預防性排空；各大型抽水站人員也已全天候24小時進駐待命，全面嚴防低窪地區積淹水。

台中市水利局表示，為因應颱風豪雨，各滯洪池已提前採取預防性排空措施，以創造出最大的蓄水與滯洪空間；以豐原葫蘆墩公園第五區滯洪池為例，該處平時以溢流方式維持一定水位、兼具地方的景觀湖功能；然而一旦面臨颱風警報，水利局便會立即啟動閘門進行預防性排空，全面提升滯洪容量，以避免豪雨期間因為軟埤仔溪宣洩不及，導致豐原大道周邊低窪路段發生嚴重的積淹水災情。

水利局進一步指出，市內各大型抽水站的抽水機組、備用發電設備及相關附屬設施，日前已全數完成檢測與試運轉，目前設備運作一切正常。現場操作人員已全面進駐、24小時輪班待命，密切監控雨情與即時水位變化，隨時能依操作指引啟動抽排作業。

此外，各項防汛機具、移動式抽水機以及沙包等防汛物資也已盤點完畢，並依各區防災高風險需求預先部署，以拉高整體防救災的應變效率。

水利局提醒市民朋友，颱風期間請提前檢查住家周邊的排水溝、落水口是否遭雜物阻塞，並做足防颱準備。風雨加大時，應絕對避免前往山區、河川、海邊及其他公告危險區域活動；開車行經積水路段時請減速慢行，切勿冒險涉水，若發現住家附近有積淹水或水利設施損壞災情，可立即撥打119或1999市民一碼通通報，市府相關單位將在第一時間派員趕往現場排除。