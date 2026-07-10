台中山海景點預警封閉、硬闖將開罰 山區預防撤離

因應巴威颱風逼近台灣，可能帶來強風豪雨，台中市政府針對轄內山區、濱海及各項高風險區域，已正式啟動大動作的預警性管制措施；針對熱門觀光景點如大坑14條登山步道、后豐鐵馬道、大安濱海樂園等，已全數實施預警性封閉；警方也同步在各大登山口與河床拉起警戒線，強調若有民眾經勸導仍執意硬闖，將依「災害防救法」實施鐵腕裁處。

中市觀旅局表示，為確保遊客安全、防範突發山洪與落石，包含后豐鐵馬道（花梁鋼橋及九號隧道）、東豐自行車道（梅子鐵橋）、新田登山步道、大坑風景區14條登山步道，以及大安濱海樂園的沙灘區與海域，均已自昨天下午5時起實施預警性封閉，嚴格禁止民眾進入。此外，觀旅局也已逐一通知轄內觀光遊樂業、旅宿業者及合法露營場加強防颱物資整備，並請業者協助勸導旅客延期入住，避免此時前往山區。

在第一線執法的各地警分局則全面動員，針對大雪山、谷關、雪山等熱門登山熱點，以及臨海地區（含高美濕地）、大甲溪、大安溪、烏溪、大肚溪河床等其他危險警戒區域，派遣警力實施嚴格管制與勸導，全面禁止民眾進入戲水或登山。警方嚴正警告，颱風期間切勿前往海邊觀浪或強行入山，若經勸導仍不願離去者，將當場依災害防救法予以開罰。

此外，由於山區面臨強風豪雨、土石流及落石等複合式災害風險極高，和平分局今天已配合和平區公所，加強深入山區各部落進行防颱宣導，警方與區公所密切緊盯颱風動態與即時道路狀況，隨時提醒山區居民注意行車安全，並做足準備，必要時將隨時配合政府進行預防性撤離，以最高規格確保每位民眾的生命財產安全。