巴威颱風還沒到！彰化和美路樹遭強風吹倒壓車損 疑蟲害加劇斷裂

巴威颱風持續位於台灣東北方海面，彰化地區今下午受外圍環流影響，風勢逐漸增強，和美鎮忠全路傳出路樹倒塌意外，一棵大樹疑遭強風吹襲後倒下，壓中1輛停放路旁的轎車，造成車體受損，所幸事發當時車內無人，未造成人員傷亡。

彰化縣議員賴清美接獲民眾通報後趕赴現場查看，發現倒塌樹枝橫跨路面，恐影響交通安全，她一度嘗試徒手將斷裂樹枝移往路旁，但因樹枝體積過大、重量過重，無法單獨搬移，隨即通報相關單位協助處理。

賴清美表示，該處路樹疑因不敵強風吹襲倒塌，並壓到停放路邊轎車，幸好當時車內無人，否則後果恐不堪設想。她指出，倒塌樹木所在土地為和東國小第二校舍預定地，校方接獲通知後已派員到場，後續將儘速移除樹枝，恢復道路安全。

賴清美也觀察，倒塌樹木疑有蟲害痕跡，推測樹幹部分結構可能已受影響，在強風作用下發生斷裂。她提醒，颱風期間風勢可能持續增強，民眾應提前固定戶外物品，避免將車輛停放於大型樹木或危險建物旁。