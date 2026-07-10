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5連霸奪冠 台中衛生局公衛新書發表曝：34個守護市民關鍵行動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局今舉辦「巷弄裡的幸福公衛：守護台中的34個關鍵行動」新書分享會。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今舉辦「巷弄裡的幸福公衛：守護台中的34個關鍵行動」新書分享會。記者趙容萱／攝影

連五年獲衛福部考評全國冠軍的台中衛生局今舉辦「巷弄裡的幸福公衛：守護台中的34個關鍵行動」新書分享會。衛生局長曾梓展分享，台中在疫情期首創全台第一個集中檢疫所，以及疫苗快打站；公共衛生雖然往往存在於「看不見的地方」，卻是守護市民日常最堅實的網絡。

今天的新書分享會，由遠見雜誌總經理葉陶聖主持，與談人包含曾梓展、中國醫藥大學附設醫院行政副院長暨永續長楊麗慧、中台科技大學校長陳錦杏，並邀集公衛、醫療、教育夥伴與會，見證台中市近年在公共衛生治理、健康照護與永續醫療領域的推動成果。

曾梓展說，台中市衛生局在市長盧秀燕帶領下，公衛表現傲視全國，連續五年榮獲衛生福利部「地方衛生機關業務考評」冠軍，在醫政、長期照護、口腔健康、防疫等八大核心業務上拿下六都第一，總分更一舉拿下全國之冠。這份榮耀屬於全體市府團隊、醫療體系、學校與社區，以及默默奉獻的公衛、醫護及志工。

曾梓展指出，全書以34個關鍵行動為核心，完整記錄衛生局如何從防疫、食安、婦幼照護、心理健康、偏鄉醫療、長照服務到低碳醫療，逐步建構守護市民日常生活的健康網絡。

曾梓展在座談中分享，疫情期間，台中成立全臺第一個集中檢疫所，也率先開設疫苗快打站；面對中醫藥鉛中毒事件，衛生局以科學檢驗與公開透明為原則，建立「中醫藥安全五層防護網」。衛生局將持續透過智慧長照，落實讓每位市民安心生養、優雅變老的健康城市藍圖。

楊麗慧分享，醫院從治病，走向全人照護與永續治理，並與市府合作打造「醫養合一」的台中市立老人復健綜合醫院；陳錦杏表示，透過「一系一日照」模式，讓校園成為長照現場，培育符合社會需求的高齡照護人才。

台中市衛生局今舉辦「巷弄裡的幸福公衛：守護台中的34個關鍵行動」新書分享會。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今舉辦「巷弄裡的幸福公衛：守護台中的34個關鍵行動」新書分享會。記者趙容萱／攝影

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