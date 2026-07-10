颱風巴威豪雨恐超過排水標準 中市封閉多個景點

颱風巴威逼近，台中市水利局今天表示，雨水下水道設計標準不同，部分地區短延時強降雨強度恐超過雨水下水道設計保護標準。觀旅局已預警性封閉多個景點。

台中市水利局今天發布新聞稿，台中市雨水下水道原設計標準依不同區域及建設年代，排水設計每小時50至70毫米不等。因應近年氣候變遷導致極端降雨日益頻繁，加上都市發展及土地利用型態改變，市府全面辦理雨水下水道重新檢討規劃，並將全市雨水下水道設計標準統一提升。

水利局說明，依目前氣象預報研判，巴威颱風七級風暴風半徑已達380公里，山區有機會出現80毫米/小時以上等級降雨，屯區及海線地區亦可能達60毫米/小時以上等級，部分地區短延時降雨強度恐超過雨水下水道設計保護標準，局部低窪地區仍可能發生短暫積淹水。

觀旅局提到，自9日下午5時已預警性封閉，后豐鐵馬道（花梁鋼橋及九號隧道）、東豐自行車道（梅子鐵橋）、新田登山步道、大坑風景區14條登山步道及大安濱海樂園沙灘區、海域。

警察局提醒，大雪山、谷關、雪山等山區、臨海地區（含高美濕地）、大甲溪、大安溪、烏溪、大肚溪河床及其他警戒區域均已實施管制及勸導，禁止民眾進入，經勸導仍不離去者，將依「災害防救法」裁處。