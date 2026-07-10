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彰化溪湖灌排溝失修農地只能種水稻 農民籲上重視積水倒灌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
立法委員謝衣鳯溪湖鎮服務處主任陳貞妃（右二）和農民查看溪湖鎮和東里灌排溝。記者簡慧珍／攝影
立法委員謝衣鳯溪湖鎮服務處主任陳貞妃（右二）和農民查看溪湖鎮和東里灌排溝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮河東里和東路一條灌排水溝年久失修，每逢大雨必淹和倒灌農地，青農溪湖分會長施有銘今和立法委員謝衣鳯溪湖鎮服務處主任陳貞妃，同往查看灌排水溝現況，將反映縣政府、農田水利署彰化管理處趕快整修。

今凌晨中央氣象署發布中颱巴威陸警，彰化縣上午仍和風日麗，農民擔心傍晚起有風雨並逐漸加大，向陳貞妃反映和東路這條灌排水溝形同廢棄30多年，大雨必淹，每淹必倒灌，相鄰約7公頃農地的農民別無選擇，只能種最經得起水淹的水稻，不能種經濟價值較高的蔬果，相當無奈。

施有銘說，這片7公頃農地位在溪湖與埔鹽交界的地勢低窪處，年年淹水，農民雖曾爭取整修灌排溝卻沒下文，被迫種植較不怕積水的水稻，有的申請休耕不再耕種作物，也有跟老天「對賭」種蔬果，都因積水泡爛而放棄嘗試。

河東里社區理事長黃清浪前來關心，希望農民心聲能被聽見，畢竟問題沒受重視而存在數十年，灌排溝堤岸龜裂沒防護功能，如果能因巴威颱風侵襲獲得解決，農民因禍得福是件好事。

陳貞妃說，巴威威力很強大，彰化縣的颱風災害型態都是颱風過境後，外圍環流挾帶豪大雨及短延時強降雨造成嚴重災損，農民絕不能輕忽，這條灌排溝來不及改善，她將提報立委謝衣鳯爭取經費修繕，讓7公頃農地能多元活用。

巴威颱風

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