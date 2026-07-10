顧及白海豚生態 彰化下海墘另做1.2億元隔離水道改善大城鄉排水

中央氣象署發布中颱風巴威陸警，預估彰化地區可能受颱風及外圍環流影響，出現局部豪雨或短延時強降雨，縣長王惠美今視察大城鄉下海墘抽水站的抽水機組運作及防災整備情形，地方民眾要求先抽掉抽水站內的排水道積水，避免強降雨造成積水滿溢倒內陸，王惠美同意立即啟動抽水機。

王惠美原本只到大城鄉公館村，主持彰化縣第377個社區照顧關懷據點揭牌典禮，放心不下大城鄉台西村易淹水地區，典禮結束後轉往下海墘抽水站，水利資源處防洪維護科長林慶濠簡報現況，並說明中央補助經費，將進行隔離水道工程可進一步改善整體排水系統效能。

地方民眾到場關心下海墘抽水站功能，認為抽水站內的區排積水距滿水位僅30%，萬一巴威帶來強降雨恐迅速滿溢，要求先啟動抽水機抽掉一些積水，王惠美應允先開啟一部機組抽水，待颱風來時再開啟其它機組。

大城鄉長陳玉照說，竹塘鄉區排沿濁水溪水流注入下海墘區排，平日水量不小，颱風強降雨不免排水量更大，鄉公所今上午9點一級開設應變中心，將注意沿海低窪地區的水量和積水狀況。

王惠美表示，下海墘外海和濁水溪出海口的泥沙淤積嚴重，抽水站雖持續抽排積水，但排出後難以順利流入外海，造成內陸容易淹水，縣政府先緊急開挖一條排水通道，感謝立法委員謝衣鳯協助爭取中央補助1.2億元興建排水道，因水道工區鄰近白海豚重要棲息環境，因此採隔離水道設計，兼顧海洋生態保育推動；隔離水道將連接北側魚寮溪加強排水，目前整體排水系統工程已進入設計階段，待完成審查程序後即可施工