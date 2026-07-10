巴威來襲！王惠美視察下海墘抽水站 推1.2億工程改善沿海排水

中度颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預估彰化地區受颱風及外圍環流影響，恐出現局部豪雨及短延時強降雨。彰化縣長王惠美今前往大城鄉下海墘抽水站視察防颱整備，要求各單位密切掌握颱風動態、雨勢及水情變化，確保抽排設施正常運作，降低豪雨造成的淹水風險。

王惠美指出，下海墘地區長期受外海泥沙淤積影響，抽水站雖持續抽排積水，但因出海口淤積嚴重，排出的水難以順利流入外海，導致地方逢大雨容易積淹水。縣府過去已緊急開挖排水通道，增加積水排出的出口，並由立委協助爭取中央補助1.2億元，後續將推動隔離水道工程，改善整體排水效能。

她表示，目前隔離水道工程已進入設計階段，待完成審查後即可施工。由於工程範圍鄰近白海豚重要棲息環境，設計上也特別納入生態保育考量，希望在提升防洪能力的同時，降低對海洋生態的影響。未來工程完成後，抽水站排出的水可透過隔離水道直接排入水系，不再受外海淤積限制，有助改善沿海地區排水問題。

面對巴威颱風來襲，王惠美也提醒民眾提前做好防颱準備，包括清理居家周邊排水溝、固定易被強風吹落物品，以及備妥防災物資，共同降低災害衝擊。

彰化縣水利資源處表示，縣府已要求各防救災單位完成防颱整備，加強抽水設備、防汛設施及救災機具檢查，並持續監控易淹水區域、土石流潛勢區及沿海低窪地帶，隨時啟動應變措施。

水利處指出，沿海大型抽水站均由專業廠商全天候維護操作，24小時待命抽水，閘門式抽水站也配置機動人員，所有機組均已完成試抽。此外，縣府備有移動式抽水機，針對過往淹水熱點預先布設，並要求災害搶險修開口契約廠商待命，以便發生災情時迅速投入搶修，守護民眾生命財產安全。