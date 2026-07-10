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巴威颱風要來了 台中市各場館、公共設施開放狀況一次看

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
巴威颱風來襲，台中市今天下午6時起到明天全天停止上班上課，各項公共服務與場館也隨之異動。記者曾健祐／攝影
巴威颱風來襲，台中市今天下午6時起到明天全天停止上班上課，各項公共服務與場館也隨之異動。記者曾健祐／攝影

巴威颱風來襲，台中市政府宣布今天下午6時到明天全天停班停課，各項公共設施和服務也隨之異動，包含垃圾清運、市區公車、捷運、運動中心與文化中心、親子館和關懷據點等等，市府提醒民眾，入夜後盡量不要前往山上或水域，以確保自身安全。

台中市政府表示，各項公共服務措施異動如下：垃圾收運部分，配合停班停課時程，今天下午6時開始到明天全天停止收運，6時前維持正常收運，各區收運資訊已公告；小皇宮車和幸福巴士今晚6時起暫停營運，YouBike今晚10時起停營運，市區公車6時許視風雨狀況調整班距，路邊車格6時起暫停收費。

台中捷運綠線今晚6時起班距調整為每15分鐘一班，舊社站「捷舞103」公共空間暫停對外開放；法制局的夜間電話法律諮詢服務原訂今天下午5時到7時，配合停班措施暫停，13日開始恢復正常服務。

各場館部分，高美濕地遊客中心、中央公園遊客中心、鰲峰山公園清水鬼洞、后里環保公園車泊專區與秋紅谷公園滯洪池，今晚6時到明天整天停止開放；各國民暨兒童運動中心、公立游泳池、文化中心、藝文中心、美術館、圖書館同樣從今晚6時到明天全天暫停開放。

審計新村配合停班停課，今晚6時到明天全天停止店面營業和攤位設攤，霧峰光復新村原流新創聚落與大雅原住民族文化館，同樣從今晚6時到明天全天休館，並暫停各項參訪與活動。

復康巴士、定點臨托、各親子館、長青學苑、社區照顧關懷據點、兒童福利服務中心與青少年福利服務中心等服務，今晚6時起配合停班停課措施，暫停實施；后豐鐵馬道、東豐自行車道、新田登山步道、大坑風景區與14條登山步道、大安濱海樂園等觀光景點，昨天下午5時起預警性封閉。

警方表示，大雪山、谷關、雪山等山區，高美濕地等臨海區域，以及大甲溪、大安溪、烏溪、大肚溪河床等水域，已經實施管制及勸離，禁止民眾進入，若勸導不聽，將依災害防救法開罰。

民政局指出，各戶政事務所今天下午5時半到6時半暫停夜間延時服務，孔廟明天暫停開放，生命禮儀管理處明天暫停納骨塔櫃台業務，殯儀館的告別式、火化、入館與納骨等服務正常辦理。

巴威颱風

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