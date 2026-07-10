台中推出全國首創戶政智慧便民服務網 一鍵查詢、規畫洽公路線

台中市政府推出全國首創的「戶政智慧便民服務網」，民眾以後若需到戶政機關洽公，只需要上網一鍵查詢，系統會自動顯示出鄰近戶所的等待人數、交通資訊等等，並推薦3個最適合辦理的據點，快速規畫出洽公行程，平均可節省5到10分鐘。

民政局副局長陳寶雲指出，戶政服務貫穿生活日常，從申請戶籍謄本、辦理遷徙登記到變更身分資料，都和就學、就業、成家、搬家等人生大事密切相關；中市府今年推出全國首創的戶政智慧便民服務網，以AI提供各項即時資訊，提升民眾洽公效率。

民政局長吳世瑋說明，民眾可從台中市民政局官方網站首頁的「便民專區」進入，點選想要辦理的戶政業務，或透過AI智慧對話告知需求，系統就會即時彙整鄰近戶所的叫號進度、等待人數、交通距離等資訊，推薦3個合適據點；以居住西區、想要申辦戶籍謄本的民眾為例，平均可節省5到10分鐘。

民政局補充，戶政智慧便民服務網除了查詢即時資訊和推薦據點，還有多項功能，包含查詢業務申辦資訊、電話一鍵撥打、地圖導航、申辦資訊一鍵複製等等；若案件較複雜需要專人協助，AI會提供3個鄰近戶所的電話地址，方便民眾直接洽詢。