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配合颱風假中捷調整班距 晚上6點過後每15分鐘一班

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
巴威颱風來襲，台中捷運配合市府停班停課公告，今天下午6時起班距改為每15分鐘一班。聯合報系資料照
巴威颱風來襲，台中捷運配合市府停班停課公告，今天下午6時起班距改為每15分鐘一班。聯合報系資料照

巴威颱風來襲，台中市政府昨天宣布，今天下午6時起到明天全天停止上班上課。台中捷運也將配合停班停課公告調整班距，下午6時開始每15分鐘一班，並視天氣狀況機動調整，此外舊社站的「捷舞103」空間暫停對外開放。

中捷公司指出，已經全面啟動防颱應變機制，行控中心24小時監控風力和綠線軌道狀況，各站維修人員加強巡檢車站、列車和各項設備，依照現場狀況採取應變措施；配合市府停班停課公告，今天下午6時到明天全天，班距調整為15分鐘一班，視實際情況機動調整。

中捷公司補充，若平均風力到達7級，列車降速為每小時40公里行駛；平均風力8級或瞬間風力10級，中捷將停駛，待風力減弱到平均風力8級或瞬間風力10級以下，並超過2小時，中捷會巡檢軌道，確認行車安全無虞後復駛。

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