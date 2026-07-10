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消失22年的橋將重現 丹大林道不只重啟交通更重連文化根脈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣丹大林道因為孫海橋斷裂多年，布農族人得開車涉濁水溪而過，相當驚險。聯合報系資料照
南投縣丹大林道因為孫海橋斷裂多年，布農族人得開車涉濁水溪而過，相當驚險。聯合報系資料照

南投縣信義鄉通往丹大林區的重要聯外橋梁孫海橋，2004年敏督利颱風遭洪水沖毀後中斷22年，地方長年爭取復建終於露出曙光。林業及自然保育署南投分署與台電公司將共同出資重建，預計明年中旬開工，可望改善布農族人進出傳統領域不便，兼顧文化傳承、觀光及地方發展。

孫海橋位於丹大林道，是通往丹大林區的重要交通節點，也是布農族返回祖居地、傳統領域的必經橋梁。2004年敏督利颱風帶來豪雨，濁水溪暴漲沖毀橋梁，當年基於國土保育政策決定暫不復建，中斷至今22年。

林保署南投分署日前召開丹大林區共管會議，向地方說明重建規畫。南投分署長李志珉表示，孫海橋將由林保署與台電公司共同出資，在原址重建，目前已進入細部設計階段。工程經費超過4億元，須送公共工程委員會審議，若行政程序順利，希望能於明年中旬開工。

孫海橋中斷多年，布農族人每逢祭祖、歲時祭儀、巡護山林或返回傳統領域，只能趁非汛期涉溪而過，不僅交通不便，也存在相當高的安全風險，因此地方多年來持續爭取復建，希望恢復安全通行。

信義鄉達瑪巒部落居民表示，希望新橋能採用布農族在地舊地名命名，展現地方文化特色，重建工程能兼顧地方參與，除提供部落居民就業機會，也多邀請在地設計人才投入規畫，讓工程融入部落文化。

李志珉表示，橋名將透過適當機制與部落共同討論，評估採用舊地名或具有文化意涵的名稱；工程推動過程也會持續透過共管平台與地方溝通，廣納族人意見。

地方人士表示，孫海橋重建象徵中斷22年的回家之路即將重新接起。未來橋梁完工後，不僅可提升交通安全，也有助布農族文化傳承、祭儀延續及丹大林區觀光與地方產業發展，讓族人重新連結祖居地，也為地方發展注入新契機。

台16線孫海橋沖毀後，進入丹大林道得涉濁水溪河床。聯合報系資料照
台16線孫海橋沖毀後，進入丹大林道得涉濁水溪河床。聯合報系資料照

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