包裝盒也是展示台 周家盛夫婦作品獲美國繆思設計二金一鉑金

很多漂亮的設計包材在拆開禮物後即成廢棄物，彰化縣農三代周家盛和妻子李畇儀針對這個缺點，設計拆開後能當展示盒的多肉植物組合植栽，榮獲2026美國繆思設計大獎的二金、一鉑金，不但首開彰化先例，也寫下繆思設計大獎同一件作品一口氣拿3獎的少見紀錄。

周家盛學資工，妻子讀同校護理科系，愛情長跑7年結成連理，夫婦回田尾鄉協助爸爸周俊麟經營組合盆栽。周俊麟主打巴西鐵樹、開運竹等禮品盆栽，民國95年獲神農獎。周家盛是周家次子，自幼對園藝耳濡目染，返鄉務農跟爸爸作市場區隔，專攻多肉植物組合盆栽，和妻子李畇儀改善包裝，提升產品附加價值。

周家盛和李畇儀設計開展式禮盒，打開禮盒可作展示盆栽的背景，去年在松菸文創展覽時受到矚目，這次得到繆思設計大獎的包裝盒可拆成兩部分，1個當背架、1個是展示盒，合在一起立體展示多肉組合植栽，得到美國繆思設計大獎包裝設計組的園藝類金獎、永續設計類金獎及結構設計類鉑金獎，縣政府、田尾鄉農會近日前往貼賀榜。

周家盛說，他和妻子注意到很多設計包材漂亮，打開禮盒後就沒用處，其中不乏政府補助的設計包材，如何讓包材被留下使用，他和妻子李畇儀討論，先選生長較緩慢的仙人掌作為組合植栽，可較長期保持「原形」，李畇儀進一步提出包材也是展示台的構想，經過約兩個月設計，克服多肉植物板架固定的難題，又想出球狀水瓶滴灌來解決澆水問題。

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，田尾鄉農民除了傳統的花卉樹木種植，年輕一代力求突破創新，在呈現形式、包裝材料大膽變化，走出不一樣的農業風景，周家盛一家兄弟3人都攜眷返鄉務農，就是年輕人對田尾農業產業有信心，為台灣農業永續發展注入生命力。

彰化縣楓盛園藝場長周家盛與獲得2026年美國繆思設計大獎二金、一鉑金的仙人掌組合盆栽禮盒。記者簡慧珍／攝影