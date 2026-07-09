台中獨家演！東尼獎經典《COMPANY》首度完整授權在台重製

音樂劇大師史蒂芬．桑坦橫掃6項東尼獎的鉅作《COMPANY》，首度在台灣完整授權重製演出，7月10日至12日在台中國家歌劇院獨家演出4場，這次請來日本名導宮本亞門執導，攜手韓國舞蹈設計金到厚、台灣音樂總監張玉玫，以及台、港14名頂尖演員，排練現場開啟4聲道密集討論，宛如迷你聯合國。

「每對結婚伴侶會遇到的煩惱，在劇中都一一浮現。」宮本亞門表示，無論是誰都會想要去愛人，或是努力快樂地活下去；找到這個人、進而找到自己，是人生的功課。但在《COMPANY》中，幾乎沒有所謂「最後都幸福快樂」的婚姻生活，也是這部戲非常人性、令人憐愛的地方，劇中角色毫不掩飾地呈現婚姻、愛情與人生中的矛盾與掙扎。

「導演用『憐愛』這個說法讓我覺得很特別。」歌劇院副總監李君偉表示，身為年過半百、不敢說是「過來人」，但身為正在婚姻中的人，對於不是用白雪公主童話式的方式表現婚姻、愛情，而是呈現現實中經歷的挑戰、掙扎，讓人非常有共感；觀眾在劇中所感受到心情複雜之所在，也將會是感動之所在，邀請大家一起進劇院，欣賞大師經典及製作團隊的用心。

活性界面製作製作人吳筱荔表示，今年是歌劇院10周年，《COMPANY》主題圍繞著Robert的35歲生日，全劇最後一句台詞就是「Happy Birthday Robert」，因此想用這部戲跟歌劇院說生日快樂，「我非常有信心，這是這輩子一定要看一次的作品，這個版本是要獻給臺灣觀眾的，這麼多人可以聚集在一起的機會真的不多，請把握機會，把票買光。」

來自日本的影像設計山崎大佑曾負責濱崎步、彩虹樂團等大型演唱會的影像製作，這次他將主角腦中的記憶、想法、情感和布景、舞台設計連結，做出一種模糊曖昧的感覺，觀眾可以仔細觀察影像在劇中呈現感情纖細或大膽之處的變化。

來自韓國的舞蹈設計金到厚是頂尖的音樂劇導演和舞蹈總監，參與過《西城故事》、《鐘樓怪人》等大型商業劇製作，他說《COMPANY》是非常受人喜愛、溫暖且充滿愛的作品，因此將生活上的習慣動作放進編舞裡面，「這次這麼用心的製作，只演出4場真的太可惜。」

「儘管有辛苦的一面，能夠活在世界上還是令人眷戀、感到美好。」宮本亞門說，《COMPANY》是一齣精彩絕倫、歡笑不斷的音樂劇，希望觀眾在看完演出後，都能幸福地踏上歸途。