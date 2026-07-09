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反擊對手營養午餐計畫 彰化藍營魏平政提藍圖三大具體方向

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政推出午餐藍圖。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政推出午餐藍圖。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長民進黨參選人陳素月今提出政見「周周乳果蛋」計畫，國民黨提名縣長參選人魏平政認為乳、果、蛋本來就該在固定菜單內，如果他當選將推動「吃飽」到「吃好」的系統性改革。

營養午餐預算只增不減。」魏平政說，將把少子化節省下的資源全數集中，營養午餐升級藍圖將朝三大具體方向實施，第一是全面提升品質，建立食材溯源系統，推動數位化溯源系統，讓家長隨時線上查詢午餐食材來源、產地與檢驗報告，確保公開透明，將安心立為基本標準。

第二是結合在地產業，創造就業機會，擴大採購彰化在地農產品，並輔導在地食品加工與冷鏈物流產業升級，讓孩子吃得新鮮，同時實質帶動地方產業與就業。第三是深化食農教育，培養正確飲食觀： 將在地農業、食品加工知識融入課程，讓孩子不僅吃得好，更懂得食物價值，培養對家鄉的認同感。

魏平政肯定陳素月對手關心學童，但教育與餐食改革不應只是將既有菜單重新包裝，僅新增當季水果，格局過小，真正的改變不是換新包裝，而是建立可持續的新制度。他將以法律人的嚴謹精神，打造讓孩子安心、產業永續發展的彰化新未來。

營養午餐 藍營 魏平政

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