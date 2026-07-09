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台中潭子龍興巷瓶頸路段將拓寬 國際宣教會捐6200萬元購地

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀市府和相關單位，現勘潭子區龍興巷拓寬路段。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀市府和相關單位，現勘潭子區龍興巷拓寬路段。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

台中市潭子區龍興巷沿線工廠林立，因瓶頸路段僅4至5公尺寬，大型車與汽機車會車困難常塞車。財團法人台灣省國際宣教會為配合園區開發並回饋地方，將斥資6200多萬元向台糖購地後，無償捐贈台中市政府辦理道路拓寬，預計將200公尺瓶頸路段拓寬至8公尺。立委楊瓊瓔今天邀相關單位現勘協調，建設局已向台電申請電桿遷移，待用地取得完成後，可接續辦理道路拓寬工程。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天邀市府建設局新工處、養工處、潭子區長劉汶軒、台糖公司、台電公司、新田里長吳政潭及財團法人台灣省國際宣教會等單位現勘龍興巷。

建設局表示，財團法人台灣省國際宣教會申請宣教園區開發，因基地主要聯絡道路龍興巷未達「非都市土地開發審議作業規範」要求的8公尺路寬，都市計畫審議因此附帶條件要求，須先完成道路拓寬，才審議通過開發許可計畫。宣教會允諾提供資金，由市府採協議價購方式向台糖取得道路用地並辦理道路開闢，完工後交由市府養護管理。

財團法人台灣省國際宣教會表示，2008年在潭子區新田里購置約6公頃土地作為宣教園區，歷經18年籌備，希望打造兼具教育、公益及社會服務功能的園區。考量道路改善是園區開發的重要條件，更是地方居民長年期待，因此決定負擔購地費用，並無償捐贈市府，未來園區也將持續投入公益活動、關懷弱勢回饋地方。

新田里長吳政潭表示，龍興巷長年因道路狹窄，大小車輛經常無法順利會車，10多年前曾與楊瓊瓔立委、賴朝國議員共同募款，並爭取市府以懸臂式工法將巷口拓寬為10公尺雙線道，改善入口交通瓶頸，但後方約200公尺路段仍僅4至5公尺寬，尖峰時段經常塞車。如今宣教會願意無償捐贈道路用地，終於有機會完成瓶頸路段拓寬工程，地方居民期待。

賴朝國表示，龍興巷為產業道路，沿線工廠密集，上下班車流量大，交通瓶頸存在多年。此次宣教會主動回饋地方，出資購地並辦理道路拓寬，不僅有助改善交通安全，也能提升產業發展，希望市府加速完成相關行政程序，讓工程早日動工。

楊瓊瓔表示，龍興巷因工廠聚集、道路狹窄，以前汽機車擦撞事故時有所聞，地方多年來持續反映改善需求。10多年前，她與賴朝國議員、吳政潭里長及其他地方民代共同發動募得2000多萬元取得靠近路口土地，以懸臂工法完成巷口拓寬，改善部分瓶頸交通問題，但瓶頸路段始終未能徹底解決。此次感謝國際宣教會秉持公益精神，配合園區開發之餘，更出資購地、無償捐贈市府辦理道路拓寬，展現回饋地方的具體行動。

建設局表示，地政局已於6月18日完成協議價購價格審議，宣教會同意以6200多萬元向台糖購買土地並無償捐贈市府，台糖將提報董事會審議出售事宜；建設局已向台電申請電桿遷移，待用地取得完成後，可接續辦理道路拓寬工程。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀市府和相關單位，現勘潭子區龍興巷拓寬路段。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀市府和相關單位，現勘潭子區龍興巷拓寬路段。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

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