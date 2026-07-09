最Chill路跑在台中！慵懶路跑8月10前報名送限定茄芷袋、爽抽星宇機票

路跑也能很Chill！第5屆「COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」今年11月15日將於台中中央球場登場，今年邀請富邦悍將啦啦隊Fubon Angels大頭、卡洛琳、潔米、貝兒為跑友加油，並有星宇雙人機票等逾1250個中獎機會，8月10日前報名繳費即可擁有早鳥禮慵懶茄芷袋，詳情請上臉書「國聚生活家」查詢。

國聚建設表示，由國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部」城市風格路跑，盼參加者能以最舒服、自在的步調享受路跑樂趣，賽事規畫5公里與10公里兩條路線，適合親子與各年齡層參加。

國聚建設指出，這場路跑活動自舉辦以來，每年都吸引近6000名跑者，歡迎跑友繼續穿梭在城市發展焦點的台中市水湳經貿園區，以路跑儀式成為理解城市的一種體驗，形成台中市獨特的城市運動文化。

今年是國聚建設與安得烈慈善協會攜手合作，志工計畫邁入第10年的重要里程碑。10年來，國聚社區住戶持續投入公益服務，透過長期且穩定的行動累積，延續公益行動。

連續參加3屆路跑的陳女分享，每屆活動都會推出不同設計與配色的跑衣，搭配兼具實用性與質感的紀念物資，她年年都與朋友持續揪團報名，享受不同的慵懶路跑體驗。

今年活動現場邀Fubon Angels啦啦隊女孩為跑友加油打氣，同時集結風格餐車市集，並且有逾1250個中獎機會，從星宇航空雙人機票、法國波爾多18L紅酒到風格生活獎項。